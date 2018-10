Nel primo video trailer di Narcos Messico l’impero del capo dei capi Felix Gallardo E si

Milan - mai un argentino in gol Nel derby. Higuain può essere il primo : L'occasione è ghiotta, perché qui si parla di fare la storia. E forse non lo sa nemmeno lo stesso Gonzalo Higuain, ma con un gol domenica contro l'Inter diventerebbe il primo argentino di sempre a ...

Victoria's Secret sbarca Nella Capitale - il primo negozio aprirà il prossimo inverno : Victoria's Secret fa parte della società L Brands, Inc e conta oltre 1.600 negozi e punti vendita nel mondo. LEGGI ANCHE Palestra all day long, dieta ferrea e tanta disciplina: la vera vita degli ...

Nba - Kokoskov Nella storia : il primo coach europeo vince subito : Torino - Quanto sia complicata la vita senza LeBron James , i Cleveland Cavs l'hanno compreso ancora prima del debutto del Prescelto con i Los Angeles Lakers, che avverrà questa notte , ore 4.30, ...

Nba - Toronto avvia l'era-Leonard - Kokoskov Nella storia : il primo coach europeo vince subito : Quanto sia complicata la vita senza LeBron James, i Cleveland Cavs l'hanno compreso ancora prima del debutto del Prescelto con i Los Angeles Lakers, che avverrà questa notte, ore 4.30, SkySport, a ...

Correzione di ripresa già terminata Nel primo target? : Proseguita la fase correttiva dei mercati, con il rientro dei timori politica e geopolitca, e grazie ai datI economici, utili societari, migliori delle aspettative. E anche grazie al freno/rientro delle tensioni sui TASSI, in particolare dagli Usa. Nuovi ministri nel ...

Milano. Nel Municipio 5 il primo centro del riuso : È stata individuata l’area per la costruzione di una nuova ricicleria Amsa nel Municipio 5, in via Lampedusa. Attiguo alla

Judo - Mondiali junior 2018 : eliminati al primo turno i quattro italiani impegnati Nella prima giornata a Nassau : I Campionati del Mondo juniores 2018 di Judo si aprono nel peggiore dei modi per la selezione italiana, con un bilancio di quattro sconfitte al primo turno e nessuna vittoria per Assunta Scutto e Sofia Petitto nei -48 kg femminili e per Biagio D’Angelo e Diego Rea nei -60 kg maschili. La rassegna iridata giovanile di Nassau (Bahamas), che si chiuderà domenica 21 ottobre con la gara a squadre mista, ha assegnato già quattro titoli nella ...

LIVE Olimpia Milano-Real Madrid basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : 28-13 per i meneghini Nel primo quarto : OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE dalle ore 20.45 di Olimpia Milano-Real Madrid: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento! CLICCA IL TASTO F5 DA ...

LIVE Olimpia Milano-Real Madrid basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : 28-13 per i meneghini Nel primo quarto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Real Madrid, sfida valevole per la seconda giornata della stagione regolare di Eurolega. Sfida di lusso al Forum ed un esame importante per la squadra di Simone Pianigiani, che contro i campioni in carica testerà le sue ambizioni da playoff. L’inizio di stagione di Milano finora è stato perfetto con la vittoria della Supercoppa e i successi in campionato e coppa (in casa del Buducnost), ...

Primo trailer de Il Nome della Rosa : scontri e dramma Nelle immagini della serie : La Rai è ormai devota alle produzioni internazionali e non potrebbe essere altrimenti dopo il successo de I Medici e quello già annunciato de L'Amica Geniale, in onda da fine mese, e così ha pensato bene di lanciare il Primo trailer de Il Nome della Rosa. La trasposizione televisiva del bestseller di Umberto Eco dovrebbe andare in onda nella primavera del 2019 sempre su Rai1 seguendo a ruota I Medici e L'Amica Geniale. L'adattamento in otto ...

NBA – Il sogno di Rajon Rondo : “voglio essere il primo a vincere un aNello con Celtics e Lakers” : Rajon Rondo è davvero carico in vista dell’inizio della regular season: il playmaker dei Lakers pronto a vincere l’anello, firmando una storica accoppiata di trofei fra Boston e Los Angeles La regular season NBA è ormai alle porte e Rajon Rondo, neo playmaker dei Los Angeles Lakers, si approccia con fiducia al nuovo campionato che sta per iniziare. Il regista arrivato, da svincolato, dopo un’esperiena ai Pelicans, ha in ...

Under 19 - l’Italia supera la Danimarca e conquista il primo posto Nel girone di qualificazioni all’Europeo : L’Italia Under 19 ha conquistato il primo posto nel girone di qualificazione all’Europeo di categoria. A Tallinn sarebbe bastato un pareggio ma gli azzurrini di Federico Guidi hanno sconfitto la Danimarca vincendo la terza vittoria in tre partite. La Nazionale ha chiuso il girone senza subire reti e mettendone a referto sette: dopo i tre gol all’Estonia padrona di casa e i tre alla Finlandia, oggi si è aggiunta la ...

EA mostra la campagna single player di Battlefield 5 Nel primo trailer : Electronic Arts e DICE hanno finalmente lanciato il primo trailer ufficiale di di Battlefield 5 dedicato alla nuova campagna single player, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Per i fan del gioco l’attesa sta quasi per terminare visto che ormai manco poco più di un mese al suo arrivo sul mercato. Battlefield 5 infatti sarà disponibile in vendita a partire dal prossimo 20 novembre su PS4, Xbox One e PC. Gli utenti più appassionati ...

Call of Duty : Black Ops 4 - miglior primo giorno di lancio Nella storia di Activision : ... Black Ops 4 ha anche stabilito un nuovo record per il primo giorno sul mercato per PlayStation Store, a livello globale, diventando il gioco completo digitale più venduto in tutto il mondo il primo ...