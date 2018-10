Nel condono anche l' Iva | la tassa più evasa dagli italiani

Anticipazioni Il Segreto : i genitori di Matias si nascondono Nella villa di Francisca : La serie televisiva spagnola “Il Segreto” [VIDEO] che narra le avventure degli abitanti di Puente Viejo riesce sempre ad incollare davanti al piccolo schermo il pubblico. Nei prossimi episodi italiani che i telespettatori vedranno nel periodo autunnale i Castaneda non riusciranno a stare tranquilli sempre a causa del potente generale Perez De Ayala. In particolare Emilia e Alfonso dopo aver messo fine all’esistenza del responsabile delle loro ...

Spunta l'ipotesi di inserire Nel decreto fiscale il condono per le mini-cartelle sotto ai mille euro : Potrebbe essere uno stralcio totale quello in arrivo per le mini-cartelle sotto i mille euro. La cancellazione riguarderebbe i debiti più vecchi, quelli accumulati tra il 2000 e il 2010 che giacciono in gran parte nei cassetti dei contribuenti anche da prima della crisi economica.La norma rientrerebbe nel decreto fiscale a cui il governo sta lavorando, con l'obiettivo di arrivare con il testo definitivo sul tavolo del consiglio dei ...

Condono fiscale - Bitonci : Nel decreto 10 miliardi di entrate una tantum : Lo dice all'agenzia Il Sole 24 Ore Radiocor il sottosegretario dell'Economia Massimo Bitonci che si occupa per la

Manovra - Di Maio : “Condono? Si fa solo quello che c’è Nel contratto di governo. Ma niente tensioni a mezzo stampa” : “Salvini vuole condono? Si fa solo quello che c’è nel contratto di governo. Ma niente tensioni a mezzo stampa”. Così taglia corto il vicepremier Luigi Di Maio, in merito alle polemiche sulla ‘pace fiscale‘. In realtà, un vero e proprio condono, almeno secondo quanto vorrebbe la Lega, che ha bocciato la bozza del decreto che si limitava a una nuova rottamazione delle cartelle, puntando invece su una sanatoria ...

Condono fiscale - perché non porterà nessun aumento di gettito - Nel primo anno - : La cosiddetta pace fiscale nel 2019 avrà saldo zero. Poi comincerà un lento recupero, ma bisognerà attendere quattro anni per vedere gli effetti positivi

Manovra - con il condono cala la riscossione : effetto zero Nel 2019 : Anno 2019: gettito zero. La rottamazione ter, una delle due sanatorie in arrivo con la Manovra, non porterà frutti all'erario nel primo anno. Anzi, a conti fatti, con la riduzione della riscossione ...

Manovra - con il condono cala la riscossione : effetto zero Nel 2019 : Anno 2019: gettito zero. La rottamazione ter, una delle due sanatorie in arrivo con la Manovra, non porterà frutti all'erario nel primo anno. Anzi, a conti fatti, con la riduzione della riscossione ...

Condono e perdono - quell'abitudine italiana che Nel resto dell'Europa fanno fatica a capire : Le multe cancellate dai presidenti francesi e le polemiche in Germania per gli sconti di Schröder agli evasori

Di Pietro : “Pace fiscale? No - è un condono. Non si prendano in giro i cittadini come Nella Prima Repubblica” : Antonio Di Pietro in sala stampa della Camera dei Deputati chiede chiarezza al Governo sulla questione della cosiddetta pace fiscale. “Mai come in questo momento è opportuno informare i cittadini sulla realtà rispetto a tutti i sogni immaginari di questo governo. L’ultima trovata è quella del condono fiscale che loro chiamano pace fiscale. Non è una pace, ma è un condono e allora si assumano la responsabilità di chiamarlo per quello ...

Pace fiscale - era per gli “ostaggi di Equitalia con cartelle sotto 100mila euro”. Ora la Lega sogna condono come Nel 2002 : In principio doveva essere un intervento per soccorrere “milioni di cittadini ostaggio di Equitalia che hanno una cartella sotto i 100mila euro“. Ora all’orizzonte c’è una “Pace fiscale più ampia possibile come misura una tantum che chiuda tutte le liti pendenti per le cartelle, il contenzioso tributario e le multe” e con “un tetto non superiore al milione di euro“. E’ la parabola che in otto ...

MANOVRA - DI MAIO SFIDA TRIA : “PENSIONI MINIME A 780 EURO”/ M5s contro maxi condono Lega : i nodi Nel vertice : Di MAIO: M5s non voterà condono. "La MANOVRA non sarà una passeggiata": per TRIA conti difficili e la pace fiscale sembra dividere la Lega dal suo alleato(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 18:22:00 GMT)

MANOVRA - DI MAIO VS LEGA : “M5S NON VOTA CONDONO”/ Sfida a Tria : “pensione cittadinanza Nel contratto” : Di MAIO: M5s non voterà condono. "La MANOVRA non sarà una passeggiata": per Tria conti difficili e la pace fiscale sembra dividere la LEGA dal suo alleato(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 16:26:00 GMT)