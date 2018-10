‘Ndrangheta-Juventus | tra pochi giorni la clamorosa inchiesta di Report tra retroscena e

calcioweb.eu

(Di giovedì 18 ottobre 2018) E’ tutto pronto asu Rai Tre per la messa in onda, il 22 ottobre prossimo, di un servizio che farà rivelazioni sensazionali sul rapporto ‘ndranghtea-. E’ un’che rischia di provocare un terremoto quella della trasmissione della Rai. L’account della trasmissione annuncia la messa in onda di un servizio sulla morte dell’ultras juventino Raffaello Bucci diventato poi consulente per la sicurezza della biglietteria della Juve deceduto nel luglio del 2016 dopo essersi gettato da un viadotto: “cosa c’è dietro il misterioso suicido dell’ultras?”. Intervista inedita anche per Andrea Puntorno, leader degli Ultras del gruppo “Bravi Ragazzi”. L’uomo è considerato un personaggio chiave della vicenda: il tifoso viene accusato dalla magistratura di essere vicino al clan mafioso Li Vecchi e alla ‘ndrina dei Macrì di Siderno. Puntorno, per giunta, ...