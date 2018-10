NBA – Luke Walton fa chiarezza | “ecco come verrà gestito il minutaggio di LeBron James”

sportfair

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Dopo le 82 partite giocate nella regular season passata,James potrebbe essere impiegato in maniera più ‘conservativa’ in maglia Lakers:faLa scorsa stagione, complice la complicata situazione dei Lakers che, prima in estate e dopo a febbraio, hanno rivoluzionato il proprio roster,James ha giocato tutte le 82 partite di regular season. Un dispendio di energie non indifferente per qualsiasi giocatore di 34 anni, ma non per il ‘Re’ che ha continuato a guidare i Cavs fino alle Finals NBA, prima dello sweap da parte degli Warriors. Ripetere una o più stagioni del genere anche in futuro potrebbe essere deleterio per il fisico del numero 23 ed i Lakers stanno cercando una soluzione più ‘conservativa’ per l’utilizzo di. Ai microfoni di ESPN, coach dei losangelini, ha spiegato: “vogliamo ...