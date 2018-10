NBA – Kawhi Leonard debutta con i Raptors | “finalmente in salute! Ovazione del pubblico?

NBA – Kyle Lowry e quel commento sull’arrivo di Leonard ai Raptors : “Kawhi? È diabolico!” : Kyle Lowry commenta positivamente l’arrivo di Kawhi Leonard in maglia Raptors: il playmaker di Toronto definisce l’ex nero-argento un giocatore ‘diabolico’ Il passaggio di Kawhi Leonard ai Toronto Raptors è stato uno dei più discussi dell’estate. Dopo mesi di rumor e notizie, più o meno veritiere, da un giorno all’altro, la stella ex Spurs si è trasferita in Canada, con DeRozan che ha fatto il percorso ...

Media Day NBA – Il retroscena di Kawhi Leonard “trade con i Raptors? Ecco cosa ho fatto appena l’ho saputo” : Kawhi Leonard protagonista del Media day dei Toronto Raptors: la stella della franchigia canadese è tornato a parlare del suo addio agli Spurs, concentradosi poi sugli obiettivi stagionali Nella giornata di ieri, le franchigie NBA hanno effettuato il classico Media day, l’incontro con i giornalisti per parlare della stagione che verrà. Kawhi Leonard è stato il grande protagonista della conferenza stampa dei Toronto Raptors, una delle ...

NBA – La ‘prima’ risata di Kawhi Leonard : la battuta della stella dei Raptors diventa virale [VIDEO] : La battuta di Kawhi Leonard diventa virale: la ‘prima’ risata della stella dei Toronto Raptors fa il giro dei social in poco tempo Durante il media day dei Toronto Raptors, è successo qualcosa che si vede davvero raramente: Kawhi Leonard si è lasciato andare ad una breve… risata! Il neo cestista della franchigia canadese, arrivato da qualche settimana nella trattativa che ha portato DeRozan in maglia Spurs, è famoso per ...

NBA – Masai Ujiri non ha dubbi : “Kawhi Leonard? Ragazzo tranquillo e drogato… di basket” : Masai Ujiri, presidente dei Toronto Raptors, ha speso belle parole per l’arrivo di Kawhi Leonard a Toronto, commentando poi l’addio di DeRozan dal punto di vista dell’amico Kyle Lowry Masai Ujiri è stato uno dei dirigenti con il compito più complicato dell’intero mercato estivo NBA. Il presidente dei Raptors ha sacrificato DeMar DeRozan, stella della franchigia canadese, per arrivare a Kawhi Leonard, senza avere la certezza di un suo ...

Mercato NBA – Danny Green non ha dubbi : “Kawhi Leonard rinnoverà con i Raptors? So per certo che…” : La questione in merito al rinnovo di Kawhi Leonard tiene banco in casa Raptors: Danny Green é sicuro di quanto sia difficile dire addio ad una città come Toronto Kawhi Leonard aveva messo in guardia ogni franchigia NBA un paio di settimane fa, spiegando in termini abbastanza chiari quale fosse la sua volontà per il futuro: qualsiasi sia la squadra per il 2018-2019, nel corso della prossima stagione giocherà sicuramente a Los Angeles. I ...