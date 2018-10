NBA – Carmelo Anthony bacchetta i Rockets | “abbiamo difeso male | ecco cosa è andato

sportfair

(Di giovedì 18 ottobre 2018), alla prima (dalla panchina) con i, ha qualda ridire sul sistema difensivo della squadra Accolto con un lungo applauso dal pubblico di Houston,sembra essersi messo al servizio degli Houston, entrando per la prima volta in carriera dalla panchina, nell’esordio stagionale con la franchigia texana. Nonostante questo però, isono andati in contro ad una sonora sconfitta, patita per mano dei Pelicans che hanno firmato ben 131 punti, lo score più grande da quando D’Antoni allena Harden e compagni. Qualin difesa non ha funzionato e lo stessoha provato ad indicare: “sappiamo che siamo una delle squadre migliori dal punto di vista offensivo, ma vogliamo che questo si rispecchi anche in difesa. Stasera non è stato così, ma miglioreremo. Ci sono state delle piccole cose che non sono andate ...