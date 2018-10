Narcos | Messico | il trailer della nuova stagione

Narcos Messico : trailer - uscita - trama e cast : Narcos Messico il trailer Un montaggio affine a quello di Narcos 3, musiche e atmosfere che collegano a Narcos 2, presentazioni degli antagonisti (il criminale e l’agente speciale che gli deve dare la caccia) che ricordano il primo Narcos. Il trailer di “Narcos: Messico” è insieme tutto nuovo eppure con qualcosa che richiama un passato a cui molti sono televisivamente legati. E forse anche per questo è una bomba. Narcos ...

Anteprima di Narcos 4 – Messico al Lucca Comics 2018 a novembre coi protagonisti Michael Peña e Diego Luna : biglietti in prevendita : Michael Peña e Diego Luna saranno in Italia per partecipare al Lucca Comics & Games 2018, che ospita l'Anteprima di Narcos 4 - Messico sabato 3 novembre. Tra eventi, proiezioni, spazi creativi e mostre, l'edizione numero 52 della kermesse in programma dal prossimo 31 ottobre al 4 novembre a Lucca proporrà infatti diverse anteprime, tra cui quelle di Doctor Who 11 (mesi prima della messa in onda su Rai4) e Narcos 4. Quest'anno Netflix ...

Nuova foto e poster ufficiale di Narcos 4 – Messico - Diego Luna è l’ex poliziotto diventato “El Padrino” : Insieme al poster ufficiale di Narcos 4 - Messico, una Nuova immagine promozionale anticipa il ritorno della serie cult di Netflix, in arrivo coi nuovi episodi il 16 novembre 2018. Dopo aver raccontato l'ascesa e la caduta di Pablo Escobar nelle prime due stagioni, proseguendo con la parabola del Cartello di Cali nella terza, la serie creata da Eric Newman si riposiziona cambiando ambientazione e tornando indietro nel tempo per raccontare ...

Slitta a novembre l’uscita di Narcos 4 Messico su Netflix : data ufficiale e video trailer coi nuovi protagonisti : Gli spettatori appassionati della saga sulla guerra al narcotraffico dovranno attendere ancora un po' per l'uscita di Narcos 4 Messico su Netflix: se le prime tre stagioni sono arrivate solitamente entro la fine dell'estate sulla piattaforma, per la quarta l'appuntamento Slitta ad autunno inoltrato ed è fissato per il 16 novembre 2018. Con un cast completamente rinnovato e un'ambientazione totalmente nuova, la serie torna con una scommessa ...

Narcos - il primo teaser della stagione ambientata in Messico : Dopo le prime due stagioni dedicate alla vita e ai traffici di Pablo Escobar e gli episodi incentrati invece sul cartello di Cali, arriverà presto su Netflix la nuova stagione di Narcos. Si tratterà della quarta in totale, anche se da come viene presentata si tratterà di un ciclo completamente nuovo, intitolato Narcos Messico: infatti le nuove puntate saranno incentrate, come vediamo nel primo teaser diffuso in queste ore, su un nuovo paese, un ...