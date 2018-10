Napoli | infortunio Koulibaly | in dubbio per Udine

Napoli - Ghoulam ha superato l’infortunio : “Gli ostacoli non mi fermano” : Faouzi Ghoulam ha finalmente recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco per lunghi mesi. Il terzino algerino del Napoli può infatti tornare alla piena attività agonistica e mettersi a disposizione del tecnico Carlo Ancelotti. Napoli, Ghoulam: “Ogni ostacolo si sottomette alla rigida determinazione” Per annunciare questo traguardo tanto agognato dai tifosi […] L'articolo Napoli, Ghoulam ha ...

Infortunio Meret : il portiere del Napoli pronto al rientro : Alex Meret è guarito e può riprendere a pieno ritmo l’attività agonistica. E’ questo l’esito della visita alla quale il portiere è stato sottoposto oggi a Napoli con una Tac che ha evidenziato come la frattura del terzo Medio dell’ulna sinistra sia ormai solo un ricordo. Meret può quindi riprendere gli allenamenti e si avvicina la data del suo rientro in campo. Meret, acquistato dal Napoli in estate per circa 22 ...

Keita - ospedale dopo malore : infarto?/ Video infortunio shock in Liverpool-Napoli : escluse patologie vascolari : Keita in ospedale dopo malore: infarto? Video: il calciatore del Liverpool si accascia a terra al San Paolo durante la sfida contro il Napoli. E' in osservazione all'ospedale Cardarelli(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 15:10:00 GMT)

Napoli - infortunio Meret : si allungano i tempi di recupero? : La convocazione per il match contro la Stella Rossa aveva fatto ben sperare i tifosi del Napoli, ma in realtà Alex Meret potrebbe dover rimandare il suo rientro in campo. Il portiere ex Udinese è fermo già da due mesi conseguentemente alla frattura dell’ulna sinistra procurata in allenamento nel ritiro estivo di Dimaro. Il giovane classe ’97 continua ad avere fastidi al braccio e non ha ancora recuperato pienamente la ...

Napoli - proposto Burdisso dopo l'infortunio di Chiriches : Nicolas Burdisso è stato proposto in queste ultime ore al Napoli per sostituire l'infortunio di Chiriches , che si è rotto il crociato. A riportarlo è stato Sky Sport . Il club partenopeo però ha deciso di non prendere nessuno svincolato e di optare per una soluzione interna .

Infortunio Mertens/ Napoli ultime notizie : sublussazione della spalla - ma dal Belgio rassicurano : Infortunio Mertens, Napoli: sublussazione della spalla, ma dal Belgio rassicurano l'allenatore Carlo Ancelotti e i tifosi del club azzurro. Le ultime notizie sulle condizioni dell'attaccante(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 15:42:00 GMT)

Napoli nei guai : pesantissimo infortunio in attacco [NOME e DETTAGLI] : 1/6 AFP/LaPresse ...

Napoli - la decisione del club dopo l’infortunio a Chiriches : si torna sul mercato? : Vlad Chiriches starà fuori per il resto della stagione, il Napoli valuta le alternative tra gli svincolati: cosa farà De Laurentiis? Il Napoli deve fare i conti con l’infortunio di Vlad Chiriches. Il difensore romeno starà fuori per il resto della stagione, a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Il club sta valutando in queste ore se tuffarsi nuovamente sul mercato alla ricerca di uno svincolato da ...

Napoli - infortunio Chiriches : possibile rottura del crociato per il rumeno - rischia 6 mesi di stop : L’infortunio di Chiriches sia abbatte sul Napoli come una mazzata tremenda. Il difensore centrale degli azzurri si è fatto male durante una partita della sua nazionale, la Romania, contro il Montenegro. La gara di Chiriches è durata circa mezz’ora, il difensore è stato poi costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Il motivo va ricercato nel forte dolore accusato all’altezza del ginocchio destro. Ora si tratta di capire ...

Infortunio Chiriches/ Napoli ultime notizie : rischia operazione ai legamenti crociati : Infortunio Chiriches, Napoli ultime notizie: il difensore rischia operazione ai legamenti crociati dopo il problema accusato al ginocchio sinistro durante la partita Romania-Montenegro(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 01:17:00 GMT)

Il Napoli piange : gravissimo infortunio nelle ultime ore [NOME e FOTO] : 1/14 LaPresse/Massimo Paolone ...

Infortunio Ghoulam - il terzino del Napoli prossimo al rientro : Mariani ha dato l’ok : Faouzi Ghoulam può tornare ad allenarsi gradualmente con il gruppo. Il calciatore algerino si è completamente ripreso dagli infortuni al ginocchio e può iniziare a contare i giorni che lo separano dal ritorno in campo. L’ok definitivo è arrivato oggi dopo la visita di controllo a Roma dal professor Mariani. Ghoulam probabilmente sarà arruolabile per la fine del mese, quando il Napoli sarà atteso dalla Juventus all’Allianz ...

Champions League - il Napoli ha reso nota la lista ufficiale : Amin Younes escluso per infortunio : L’unico escluso dalla lista Champions del Napoli è Amin Younes, ancora alle prese con i postumi dell’infortunio Giornata di liste Champions oggi, anche il Napoli ha ufficializzato la propria in cui manca solo il nome dell’infortunato Younes. Presenti tutti gli altri calciatori della rosa, con Insigne e Luperto inseriti come prodotti del proprio settore giovanile e Hysaj, Zielinski, Hamsik, Verdi e Meret inseriti come ...

Il sogno scudetto e la guida di Ancelotti - Insigne sprizza felicità dopo la vittoria del Napoli : e sull’infortunio… : Insigne esprime la sua felicità dopo il successo del Napoli sulla Lazio nella prima partita di campionato: l’esterno partenopeo rassicura anche sul suo infortunio Buona la prima per il Napoli che inaugura la sua prima partita di Serie A, targata Ancelotti, con un successo (seppur senza convincere). Molto contento l’autore del gol vittoria, Lorenzo Insigne, che ai microfoni di Dazn ha espresso tutta la sua felicità: “noi ...