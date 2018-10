calcioweb.eu

: Il #Napoli non molla, la Juventus nel mirino di Hysaj: “Il campionato è ancora aperto e con me Ronaldo non ha mai s… - GoalItalia : Il #Napoli non molla, la Juventus nel mirino di Hysaj: “Il campionato è ancora aperto e con me Ronaldo non ha mai s… - CalcioWeb : #Napoli, #Hysaj: 'Lavorare con #Ancelotti è stimolante' - 8cycling : RT @GoalItalia: Il #Napoli non molla, la Juventus nel mirino di Hysaj: “Il campionato è ancora aperto e con me Ronaldo non ha mai segnato”… -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) “Siamo un gruppo forte e competitivo. Abbiamo la capacità di lottare contro tutti sia in campionato che in Champions League“. Consapevolezza e fiducia nei propri mezzi, ottimismo e voglia di superarsi nelle parole del difensore delElseid, ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Gli azzurri dovranno vedersela prima con l’Udinese e poi con il Psg. “Veniamo dalla sosta e siamo già pronti per ripartire al massimo.è un perfezionista e sta curando tutti i dettagli per prepararci alla gara di Udine – spiega il difensore azzurro -. Sarà una partita delicata perché l’Udinese viene da tre sconfitte e avrà tanta rabbia. Cercheranno il riscatto e saranno motivatissimi, ma noi vogliamo proseguire sulla striscia vincente delle ultime gare“. Il successo in extremis contro il Liverpool ha dato maggiore consapevolezza agli azzurri, ma la ...