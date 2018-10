Napoli | Ancelotti | Qui si sta da dio | questa città è un paradiso

Napoli - Ancelotti : "Qui è un paradiso - se lascio è per lo stress" : A Napoli, a fare gli onori di casa ci pensa Carlo Ancelotti. Il tecnico dei partenopei è intervenuto presso la libreria Feltrinelli in occasione della presentazione del libro 'Demoni' di Alessandro ...

Ancelotti : "A Napoli si sta in paradiso" : ANSA, - Napoli, 18 OTT - "I demoni ci sono nel calcio e nella vita, ma qui a Napoli no. A Napoli si sta da dio, questa città è un paradiso". Lo ha detto Carlo Ancelotti, nel corso della presentazione ...

Napoli - Hysaj : “Lavorare con Ancelotti è stimolante” : “Siamo un gruppo forte e competitivo. Abbiamo la capacità di lottare contro tutti sia in campionato che in Champions League“. Consapevolezza e fiducia nei propri mezzi, ottimismo e voglia di superarsi nelle parole del difensore del Napoli Elseid Hysaj, ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Gli azzurri dovranno vedersela prima con l’Udinese e poi con il Psg. “Veniamo dalla sosta e siamo già pronti per ripartire al ...

Psg-Napoli - sfida social con Cavani e Ancelotti : NAPOLI - A Napoli e a Parigi di certo non manca l'ironia: la prova è il botta e risposta andato in scena su Twitter da parte delle due società. Il Psg informa i propri follower che a breve si tornerà ...

Napoli - Careca : 'Squadra competitiva'. E Ancelotti cambia ancora formazione : Nonostante la staffetta tra Mertens e Milik stia producendo discreti risultati, un centravanti come Antonio Careca servirebbe alla squadra di Ancelotti perché il brasiliano andava a segno con ...

Napoli - Mertens super con il Belgio : Ancelotti può preferirgli Milik? : Una prodezza per il vantaggio iniziale del Belgio. Poi, il pareggio dell'Olanda nell'amichevole che lo ha visto protagonista, ieri sera. Dries Mertens è rientrato a Napoli col morale a mille, pronto ...

Napoli - De Laurentiis : “vorrei Ancelotti per 6 anni” : “Ancelotti ha un contratto triennale e stiamo lavorando per portarlo a sei anni. Mi sento tranquillo. Non c’è alcuna necessità di correre”. Così Aurelio De Laurentiis parla del suo rapporto con l’allenatore del Napoli, durante l’inaugurazione del club a lui dedicato a Solopaca, nel Beneventano. ‘Ancelotti – aggiunge il presidente – è un esempio. Ha vinto dappertutto, con il Milan, il Real ...

De Laurentiis show! Napoli - mercato e la stoccata a Sarri : “Piatek? Ecco la verità. Ancelotti la nostra stella perchè…” : De Laurentiis show nel corso dell’inaugurazione del Napoli Club Solopaca: il patron del Napoli ha elogiato le qualità di Ancelotti, giudicandolo il miglior allenatore di tutti, per poi concentrarsi sull’obiettivo di mercato Piatek Intervistato nel corso dell’inaugurazione del Napoli Club Solopaca, Aurelio De Laurentiis ha rubato, come sempre, la scena. Il patron del Napoli ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti ...

Napoli - Fabian Ruiz : “Non gioco sempre - ma ho la fiducia di Ancelotti” : Calcio Napoli, Fabian: Ancelotti mi sta dando fiducia Napoli”Differenza tra Italia e Spagna? Forse in Serie A si gioca un calcio più fisico, ma in realtà non ne ho trovate tante di differenze nel modo di giocare. Sentire l’urlo della Champions contro il Liverpool è stata un’emozione indescrivibile. Il mio inizio al Napoli? Ora non sto giocando tutte le partite, ma Ancelotti mi sta dando lentamente fiducia: lui ha vinto ...