Mussolini | no a privatizzazione Atac | già in passato flop

romadailynews

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Roma – “La gestione di un servizio strategico come quello del trasporto pubblico da parte dei privati si e’ rivelata gia’ inungigantesco. E’ per questo che voteremo no alladi”. Cosi’ Rachele, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia, e Federico Rocca, responsabile nazionale Enti Locali di Fratelli d’Italia. “L’esperienza di RomaTpl, solo per fare qualche esempio, ha dimostrato che la gestione del privato non e’ affatto conveniente. Il privato, infatti, punta soltanto al raggiungimento del proprio profitto, il che puo’ significare compiere operazioni come il taglio di fantomatici esuberi, fatto sulla pelle dei lavoratori, o la riduzione drastica delle linee piu’ periferiche, considerate meno remunerative da un punto di vista economico, a discapito ...