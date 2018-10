Musica | tante le novità in arrivo venerdì Nuovi singoli di Ramazzotti e Mengoni su tutte

Rihanna raggiunge Drake e conquista un importante traguardo Musicale : Ecco di cosa si tratta The post Rihanna raggiunge Drake e conquista un importante traguardo musicale appeared first on News Mtv Italia.

Musica in lutto : morto il cantante francese Charles Aznavour : Charles AznavourCharles AznavourCharles AznavourCharles AznavourCharles AznavourCharles AznavourSettant’anni di carriera, oltre trecento milioni di dischi venduti nel mondo e una cifra inconfondibile, elegante, malinconica. Charles Aznavour si spegne ad Alpilles oggi, lunedì 1 ottobre, all’età di 94 anni, l’aria d’autunno che raggiunge i campi arati del Sud della Francia. Figlio di Micha Aznavourian, immigrato ...

”Pratica magia nera e uccide gatti”. Musica sotto choc : l’accusa alla cantante è da brividi : “Ho lavorato con lei come batterista per la sua band per 7 anni. La cantante ha dato il via ad una serie di molestie nei miei confronti. Pratica stregoneria estrema, ad alti livelli, magia nera, fa spesso incantesimi oscuri ed è colpevole anche di molestie sessuali. Ha anche ucciso il mio gatto. Controlla le mie conversazioni telefoniche e in passato ha controllato le mie finanze.” A parlare è lo storico batterista di una delle star più ...

“Non ti dimenticherò…”. Musica in lutto : l’ex fidanzata del cantante rompe il silenzio : ‘’Ti ho adorato dal giorno in cui ti ho incontrato, quando avevo diciannove anni, e lo farò per sempre. Sono così arrabbiata, sono così triste che non so cosa fare. Tu sei stato il mio più caro amico per così tanto tempo’’. Ariana Grande rompe il silenzio dopo la morte dell’ex fidanzato e cantante Mac Miller. Lo ha fatto con un lungo post che raccoglie più di 15 milioni di visualizzazioni in poche ore e un video in cui Mac scherza con ...

È morto il cantante e attivista algerino Rachid Taha - protagonista della scena rock francese - Musica - Spettacoli : Il cantante Rachid Taha , nato in Algeria ma residente a Parigi da molto tempo, esponente di spicco del rock 'meticcio' francese, è morto a 59 anni a causa di un attacco cardiaco, probabilmente nella ...

San Benedetto - due locali nei guai. Con la Musica a tutto volume nonostante gli fosse stato vietato : SAN Benedetto DEL TRONTO C'erano le ordinanze che gli imponevano il divieto assoluto di tenere accesi gli impianti sonori. Eppure, quando questa notte i vigili urbani sono arrivati, nei due locali la ...

“Trovato morto”. Musica in choc : il cantante aveva solo 26 anni : Musica in lutto. Arriva una notizia choc e inaspettata: addio al noto rapper, trovato senza vita nel suo appartamento. È il sito TMZ a riportare per primo la notizia del decesso di Mac Miller, all’anagrafe Malcolm James McCormick, il cantautore e rapper che divenne famoso quando scalò le classifiche con il suo album di debutto nel 2011 e che era conosciuto anche per aver avuto una lunga relazione con Ariana Grande, con cui si era ...

Le tante facce dell'Home : il festival Musicale che accontenta tutti - mentre l'estate ci saluta : Quante facce ha un festival? Se fatto bene, molteplici. E' il caso dell'Home di Treviso che proprio in virtù della sua offerta così diversificata è capace di cambiare volto da un giorno all'altro. ...

Muore Kobzon - il cantante che ha messo in Musica ideologia di Putin : Più controversa è stata la nomina a console onorario in Russia della sedicente Repubblica popolare di Donetsk, DNR,.In Russia c'è chi condivide e chi critica la sua politica, ma pochi russi ...

“Si è suicidata”. Musica sotto choc : la bella cantante morta a 43 anni : Si è tolta la vita a soli 43 anni e ha spezzato il cuore di familiari, amici, fan e tutti coloro che l’hanno amata e stimata. È successo a Portland, nell’Oregon martedì 14 agosto ma la notizia circola da poche ore. A diffondere la notizia della morte della cantante è stata la sua famiglia ma anche i colleghi della band, letteralmente scioccati per il gesto estremo compiuto dalla donna. Parliamo di Jill Janus, la cantante della band heavy ...