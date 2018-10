MotoGp | Pedrosa e quel paragone tra Stoner e Marquez | “Casey non si curava di nessuno

MotoGp – Pedrosa motivato per il Gp del Giappone : “il tracciato di Motegi mi piace molto” : Pedrosa pronto per il Gp del Giappone: le parole dello spagnolo della Honda alla vigilia della gara di Motegi Primo match point per Marc Marquez a Motegi: lo spagnolo della Honda potrà mettere le mani al suo quinto titolo Mondiale già domenica, al Gp del Giappone. Gara importante per la Honda, che corre davanti al suo pubblico: occhi puntati dunque anche su Dani Pedrosa, al suo ultimo Gp del Giappone: “ho fatto dei buoni risultati a ...

MotoGp – Dal ritiro al futuro incerto - a tutto Pedrosa : “non so cosa farò! Valentino? Cerca di allungare la sua leggenda” : A tutto Dani Pedrosa: dal ritiro al confronto tra Rossi e Marquez. Lo spagnolo della Honda si racconta alla vigilia del Gp di Aragon Dani Pedrosa è al suo ultimo Gp di Aragon: un appuntamento speciale per lo spagnolo della Honda, che ha annunciato ormai da tempo il suo ritiro dalle gare al termine della stagione 2018 di MotoGp. Soddisfatto per la sua carriera, sempre rispettato e rispettoso, Pedrosa ha così spiegato l’amore dei ...

MotoGp – Dietrofront Pedrosa - il ritiro si allontana : lo spagnolo pronto a restare nel circus : Secondo quanto riportato dai media spagnoli, Pedrosa potrebbe accettare il ruolo di collaudatore per la Ktm Il futuro di Dani Pedrosa potrebbe essere ancora in MotoGp, lo spagnolo infatti pare abbia cambiato idea dopo aver ufficializzato il suo ritiro a fine stagione. Secondo quanto riporta la stampa spagnola, il pilota della Honda avrebbe accettato l’offerta della Ktm per ricoprire il ruolo di collaudatore, sviluppando la moto che ...

MotoGp - Petrucci - Iannone - Marquez - Pedrosa e Miller parlano dell'incontro con Papa Francesco : È stato incredibile, ha detto cose speciali per noi, sulla passione ed essere un Campione nella vita prima che nello sport. Non lo dimenticherò mai, incontrare il Papa non è qualcosa che succede ogni ...

MotoGp - Pedrosa : 'Misano è una pista che mi piace - daremo il massimo' : La sua ultima stagione nel motomondiale, quello dell'addio a uno sport di cui è stato protagonista per tanti anni, se la immaginava diversa: più ricca di successi, sicuramente, ma Dani Pedrosa non ha ancora tirato i remi in barca. Nonostante i sogni di gloria di ...

MotoGp – L’ultima di Pedrosa a Misano : “mi piace molto l’atmosfera con tutti i fan italiani” : Dani Pedrosa racconta le sensazioni con le quali arriva all’appuntamento del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: le parole dello spagnolo E’ tutto pronto per l’attesissimo appuntamento di Misano: dopo la cancellazione del Gp della Gran Bretagna i piloti della MotoGp si apprestano a scendere in pista per il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Tanta attenzione su Valentino Rossi, grande assente lo scorso ...

MotoGp – Gp di Gran Bretagna annullato - Pedrosa svela cosa è accaduto alla Race Direction : “ecco di cosa abbiamo parlato” : Il Gp di Gran Bretagna è stato cancellato, l’opinione di Dani Pedrosa dopo la riunione con la Race Direction a Silverstone Dopo la cancellazione del Gp di Gran Bretagna, a causa della forte pioggia e dell’asfalto poco drenante, ci sarà da individuare le colpe del ‘disastro’ consumatosi a Silverstone questo weekend. Per la sicurezza dei piloti si è ritenuto fondamentale cancellare la gara, ma ciò ha suscitato tante ...

MotoGp – Pedrosa verso Silverstone - Dani sincero : “non è uno dei miei tracciati preferiti - ma…” : Le sensazioni di Dani Pedrosa alla vigilia del Gp della Gran Bretagna: lo spagnolo svela il suo pensiero sulla gara di Silverstone La MotoGp torna protagonista, per un weekend di fuoco: il mondo a due ruote dovrà dividere la domenica pomeriggio con quello a quattro, dopo la gara della classe regina infatti nemmeno il tempo di far riposare il cuore per le forti emozioni vissute che si ricomincia con l’adrenalina della F1. Come il suo ...

MotoGp - pazza idea della Ktm per la prossima stagione : il sogno è avere Pedrosa come collaudatore : Dopo l’annuncio del suo ritiro, il pilota spagnolo potrebbe accettare l’offerta della Ktm che gli offre un posto come collaudatore a partire dalla prossima stagione Potrebbe non essersi conclusa l’avventura di Dani Pedrosa in MotoGp, lo spagnolo infatti potrebbe accettare la proposta della Ktm che gli offre un ruolo come collaudatore a partire dalla prossima stagione. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Dopo l’addio annunciato ...