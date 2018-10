MotoGP Motegi | Pedrosa | ' Il calore dei fans è una marcia in più'

MotoGP : Marquez diventa un Samurai a Motegi : La livrea prescelta dal sei volte campione del mondo rappresenta l'equilibrio tra il bene e il male , Ying-Yang, - su un lato un Samurai con i colori bianco, giallo e blu , mentre l'altra metà del ...

MotoGP Giappone - Rossi : «Motegi mi piace - sono ottimista» : MOTEGI - 'Di solito Motegi è una buona pista per me, mi piace' . Così Valentino Rossi nella conferenza stampa dei piloti che apre di fatto il lungo week-end della MotoGp al Gp del Giappone. 'Spero che ...

MotoGP Motegi Marquez : "Ho il primo match point - ma questo Dovi va forte.." : Seduti accanto e pronti all'ennesima sfida: Marquez e Dovizioso affrontano la conferenza stampa del GP del Giappone, sulla pista di Motegi, che potrebbe incoronare lo spagnolo per la settima volta. ...

MotoGP Motegi Rossi : "Curioso di vedere se i problemi sono stati risolti" : A Motegi un grande punto interrogativo aleggia sulla Yamaha, chiamata a confermare le buone prestazioni offerte in Thailandia, con il 3° posto di Vinales e il 4° di Rossi. Le attese dei piloti sono ...

MotoGP Motegi Lorenzo - il polso fa male : "Non so se riuscirò a correre" : Jorge Lorenzo a rischio forfait per il gran premio del Giappone in programma sulla pista di Motegi. Gli sviluppi dell'infortunio al polso patito ad Aragon, che già lo ha costretto a saltare la gara in ...

MotoGP – Marquez tra consapevolezze e testa sulle spalle a Motegi : “non dobbiamo dimenticarci quanto è forte Dovi qui” : Marc Marquez consapevole della competitività dei suoi rivali sulla pista di Motegi: le parole dello spagnolo della Honda nella conferenza stampa del Gp del Giappone E’ tutto pronto a Motegi per il Gp del Giappone: il quartultimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp potrebbe regalare a Marc Marquez il suo quinto titolo Mondiale nella categoria regina, ma lo spagnolo non vuole montarsi la testa, consapevole della competitività ...

MotoGP - Dovizioso svela il suo obiettivo a Motegi : “voglio ritardare i festeggiamenti di Marquez” : Il pilota della Ducati ha parlato in conferenza stampa del week-end di Motegi, sottolineando come il suo obiettivo sia quello di ritardare i festeggiamenti di Marquez Manca davvero poco a Marc Marquez per festeggiare l’ennesimo titolo mondiale della sua carriera, allo spagnolo basterebbe arrivare davanti ad Andrea Dovizioso per chiudere i conti e trionfare con tre gare d’anticipo. Costanza Benvenuti/LaPresse Il pilota della ...

MotoGP - GP Giappone 2018. Aleix Espargaró fiducioso : 'Motegi è adatta all'Aprilia' : Il Motomondiale si sposta in Giappone per la prima delle tre tappe della trasferta intercontinentale asiatico-australiana, con a seguire gli appuntamenti di Phillip Island e Sepang , che porteranno ...

MotoGP Dovizioso vuol fermare Marquez : "A Motegi per la rivincita" : Andrea Dovizioso a Motegi cercherà di fare il guastafeste e rimandare la festa per il titolo piloti di Marc Marquez. Sulla pista di casa la Honda vorrebbe il sigillo iridato, ma il forlivese della ...

MotoGP – Vinales a Motegi per togliersi ogni dubbio : “scopriremo se a fare la differenza sono le gomme o i cambiamenti sulla M1” : Le parole di Maverick Vinales alla vigilia del Gp del Giappone: lo spagnolo pronto per la gara di Motegi Il trittico asiatico è arrivato: i piloti della MotoGp sono pronti ad affrontare tre toste gare consecutive oltreoceano. Primo fra tutti, c’è da disputare il Gp del Giappone, dove Marquez potrebbe essere incoronato già campione del mondo a tre gare d’anticipo dal termine della stagione 2018. Alessandro La ...

MotoGP – Valentino Rossi a Motegi per una risposta dalla M1 : “se siamo veramente migliorati…” : Le parole di Valentino Rossi alla viglia del Gp del Giappone: il Dottore pronto a correre sul circuito di Motegi, nella speranza che la M1 sia realmente migliorata e che i risultati della Thailandia non siano stati solo un caso Il trittico asiatico è arrivato: i piloti della MotoGp sono pronti ad affrontare tre toste gare consecutive oltreoceano. Primo fra tutti, c’è da disputare il Gp del Giappone, dove Marquez potrebbe essere ...