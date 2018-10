MotoGP | Marquez diventa un Samurai a Motegi

MotoGP - Pedrosa e quel paragone tra Stoner e Marquez : “Casey non si curava di nessuno - Marc invece…” : Il pilota spagnolo ha paragonato Stoner e Marquez, avendoli avuti entrambi come compagni di squadra alla Honda Li ha avuti entrambi come compagni di squadra, per questo motivo solo Daniel Pedrosa può fare un preciso paragone tra Casey Stoner e Marc Marquez. AFP/LaPresse Un confronto particolare, in cui lo spagnolo ha individuato quelle che sono le differenze tra l’australiano e il campione del mondo in carica: “Casey è molto ...

MotoGP - la conferenza dal GP del Giappone 2018. Marquez - primo match point : 'Nessuno stress' : LIVE 11:50 18 ott Meregalli: "Servono conferme sui passi in avanti visti in Thailandia" "In Thailandia abbiamo implementato soluzioni nuove sia per il telaio sia per l'elettronica, ma resta ancora ...

MotoGP Motegi Marquez : "Ho il primo match point - ma questo Dovi va forte.." : Seduti accanto e pronti all'ennesima sfida: Marquez e Dovizioso affrontano la conferenza stampa del GP del Giappone, sulla pista di Motegi, che potrebbe incoronare lo spagnolo per la settima volta. ...

MotoGP - Dovizioso : «Sarebbe bello avere Marquez in squadra» : MOTEGI - 'Tra due anni scadrà il suo contratto con la Honda. Sarebbe bello avere Marquez come compagno di squadra' . Andrea Dovizioso parla ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della gara MotoGp in Giappone che potrebbe assegnare il titolo allo spagnolo. 'Quando scadrà il suo contratto - continua Dovi - in tanti cercheranno di ingaggiare Marquez e sarebbe ...

MotoGP - GP del Giappone 2018 - Dovizioso : 'Insieme a Marquez in Ducati? Sarebbe bello' : Dovizioso apre a Marquez, nel weekend in cui lo spagnolo della Honda può chiudere la battaglia per il titolo: "Tra 2 anni, alla scadenza del suo contratto, in tanti cercheranno di ingaggiare Marquez e ...

MotoGP – Dalle conversazioni con i giapponesi al 1° match point di Marquez - Valentino Rossi spiega : “è difficile capirli - ti dicono sempre si” : Le parole di Valentino Rossi a Motegi: il Dottore pronto per la prova del nove del Gp del Giappone, le sensazioni del pilota Yamaha Il Gp del Giappone è un’importane prova del nove per la Yamaha: il team di Iwata arriva a Motegi reduce da una gara positiva in Thailandia dove Vinales e Rossi hanno chiuso rispettivamente al terzo e quarto posto. La gara di domenica in Giappone sarà indicativa per i due piloti Yamaha perchè potranno ...

MotoGP – Marquez tra consapevolezze e testa sulle spalle a Motegi : “non dobbiamo dimenticarci quanto è forte Dovi qui” : Marc Marquez consapevole della competitività dei suoi rivali sulla pista di Motegi: le parole dello spagnolo della Honda nella conferenza stampa del Gp del Giappone E’ tutto pronto a Motegi per il Gp del Giappone: il quartultimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp potrebbe regalare a Marc Marquez il suo quinto titolo Mondiale nella categoria regina, ma lo spagnolo non vuole montarsi la testa, consapevole della competitività ...

MotoGP - Dovizioso svela il suo obiettivo a Motegi : “voglio ritardare i festeggiamenti di Marquez” : Il pilota della Ducati ha parlato in conferenza stampa del week-end di Motegi, sottolineando come il suo obiettivo sia quello di ritardare i festeggiamenti di Marquez Manca davvero poco a Marc Marquez per festeggiare l’ennesimo titolo mondiale della sua carriera, allo spagnolo basterebbe arrivare davanti ad Andrea Dovizioso per chiudere i conti e trionfare con tre gare d’anticipo. Costanza Benvenuti/LaPresse Il pilota della ...

MotoGP – I segreti della biomedica e il futuro di Marquez in Ducati - Dovizioso sincero : “non sarebbe intelligente da parte loro” : Andrea Dovizioso sempre sincero e senza peli sulla lingua: dagli studi biomedici dai quali creare gli allenamenti appositi al futuro di Marquez in Ducati Andrea Dovizioso è arrivato a Motegi carico e motivato con l’intenzione di voler rimandare a tutti i costi la festa di Marquez, che in Giappone, davanti ai tifosi di casa del suo team, si gioca il primo match point e potrebbe mettere le mani sul titolo mondiale a tre giornate dal ...

MotoGP - GP Giappone 2018. Marc Marquez punta al podio dei piloti più vincenti di sempre : Marc Marquez avrà a disposizione a Motegi il primo match point per diventare campione del mondo per la settima volta, la quinta in MotoGP. Già due volte lo spagnolo ha vinto il titolo della classe regina sul circuito della Honda, e con un successo domenica andrebbe aritmeticamente a ...

MotoGP Dovizioso vuol fermare Marquez : "A Motegi per la rivincita" : Andrea Dovizioso a Motegi cercherà di fare il guastafeste e rimandare la festa per il titolo piloti di Marc Marquez. Sulla pista di casa la Honda vorrebbe il sigillo iridato, ma il forlivese della ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Non vedo l’ora di provare a prendermi la rivincita su Marquez” : Jorge Lorenzo lascerà la Ducati a fine stagione per andare ad affiancare Marc Marquez alla Honda e Andrea Dovizioso, alla vigilia del GP del Giappone, ha parlato dell’ormai ex compagno di squadra e della corsa iridata che pare al capolinea, mettendo pepe sul finale del Motomondiale 2018, che fa tappa a Motegi. A marca.com l’italiano ha dichiarato: “I suoi tre successi di fila mi hanno colpito ovviamente, è normale, poiché ha ...

MotoGP – Dovizioso lancia la sfida a Marquez a Motegi tra consapevolezze e obiettivi : “voglio prendermi la rivincita” : GP del Giappone: il Ducati Team a Motegi per il secondo dei quattro GP oltreoceano di fine stagione, le sensazioni di Andrea Dovizioso alla vigilia della gara giapponese Dopo il GP della Thailandia, disputato due domeniche fa a Buriram e che ha visto Dovizioso tagliare il traguardo in seconda posizione, il Ducati Team arriva a Motegi per il Gran Premio del Giappone, quartultimo appuntamento del Mondiale MotoGp 2018 e seconda tappa ...

MotoGP GP Giappone 2018 - Marquez : 'Vincere il Mondiale a Motegi sarebbe importante per la Honda' : Marc Marquez arriva a Motegi con un vantaggio di 77 punti su Andrea Dovizioso, il rivale più vicino in classifica e 99 su Valentino Rossi al momento terzo nel Mondiale. Con 100 punti ancora ...