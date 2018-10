MotoGp – I segreti della biomedica e il futuro di Marquez in Ducati | Dovizioso sincero

sportfair

: MOTOGP SPY STORY - Jorge Lorenzo porterà in Honda i segreti tecnici della Ducati e uno dei tecniici HRC non nascon… - corsedimoto : MOTOGP SPY STORY - Jorge Lorenzo porterà in Honda i segreti tecnici della Ducati e uno dei tecniici HRC non nascon… - corsedimoto : MOTOGP - Andrea Dovizioso, ecco come è diventato un pilota bionico. Da La Gazzetta dello Sport in edicola… - MiguelMovistar : RT @giovannizam: #MotoGP su @Moto_it torna #STORIEDIMOTOGP : @AndreaDovizioso ci svela i segreti di #Motegi (e non solo) -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Andreasempree senza peli sulla lingua: dagli studi biomedici dai quali creare gli allenamenti appositi aldiinAndreaè arrivato a Motegi carico e motivato con l’intenzione di voler rimandare a tutti i costi la festa di, che in Giappone, davanti ai tifosi di casa del suo team, si gioca il primo match point e potrebbe mettere le mani sul titolo mondiale a tre giornate dal terminestagione, come nel 2014 e nel 2016. LaPresse Il forlivese vuole giocarsela fino alla fine: “vado a Motegi per rinviare i festeggiamenti di. Nel 2107 sotto l’acqua ho vinto una delle mie gare più belle, sull’asciutto potremo essere ancor più forti“, ha affermato alla ‘rosea’. Sicuro di sè grazie ai tanti miglioramenti degli ultimi anni, ilsta ha spiegato poi il suo nuovo lavoro al fianco del ...