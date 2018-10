sportfair

: MotoGp - Dalle conversazioni con i giapponesi al 1° match point di Marquez, Valentino Rossi spiega: 'è difficile ca… - Sport_Fair : MotoGp - Dalle conversazioni con i giapponesi al 1° match point di Marquez, Valentino Rossi spiega: 'è difficile ca… - UnipolSai_CRP : Prossima tappa: #JapaneseGP?????? Domenica tutti in piedi dalle 7.00 per la partenza delle #MotoGP. Sogniamo un finale… - fmimolise : ELFCIV. Le gare di Vallelunga in replica su Sky e Automototv: Le repliche delle gare dell’ultimo round 3570 dell’EL… -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Le parole diRossi a Motegi: il Dottore pronto per la prova del nove del Gp del Giappone, le sensazioni del pilota Yamaha Il Gp del Giappone è un’importane prova del nove per la Yamaha: il team di Iwata arriva a Motegi reduce da una gara positiva in Thailandia dove Vinales e Rossi hanno chiuso rispettivamente al terzo e quarto posto. La gara di domenica in Giappone sarà indicativa per i due piloti Yamaha perchè potranno capire se la gara a Buriram è stata solo un caso o se effettivamente i piccoli miglioramenti della M1 hanno influito sul risultato. AFP/LaPresse “E’ un weekend importante, perché questa è una pista più ‘normale’ e dove usiamo le gomme che abbiamo normalmente. E’ un buon banco di prova, perché di solito è una pista abbastanza buona per la Yamaha. Vediamo se riusciremo ad essere competitivi come in Thailandia, perché i ...