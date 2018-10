Morte Astori | il messaggio di brividi di Francesca Fioretti

calcioweb.eu

: Sette mesi dopo la tragica morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, la sua compagna Francesca si racconta… - VanityFairIt : Sette mesi dopo la tragica morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, la sua compagna Francesca si racconta… - CalcioWeb : Morte #Astori, il messaggio di brividi di #FrancescaFioretti - BlitzQuotidiano : Francesca Fioretti, il primo post dopo 7 mesi dalla morte di Davide Astori -

(Di giovedì 18 ottobre 2018)– Impossibile rassegnarsi alladel difensore Davide, il tempo passa e per i calciatori della Fiorentina ma soprattutto per la famiglia diventa sempre più difficile. Nelle ultime ore la compagnaha deciso di rompere il silenzio con un post commovente pubblicato su Instagram: “Qualcuno ha fermato il mio viaggio, senza nessuna carità di suono. Ma anche distesa per terra io canto ora per te le mie canzoni d’amore» Alda Merini . SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, ildidiCalcioWeb.