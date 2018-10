Morire in silenzio alle porte della fortezza Europa

huffingtonpost

(Di giovedì 18 ottobre 2018) In occasione del nuovo summit dei leader europei sulla crisi migratoria, in programma oggi 18 ottobre a Salisburgo, lo scenario che ci troviamo di fronte è sempre più desolante.Mentre la zona di ricerca e soccorso tra Italia e Libia è ormai completamente scoperta dimbarcazioni di soccorso delle organizzazioni umanitarie, nel Mediterraneo si continua a. Anzi forse oggi più che mai. Da costa a costa, infatti, adesso non solo non c'è più chi solo nel 2017 ha salvato oltre 46 mila vite, ma mancano (a eccezionenave Mediterranea) osservatori in grado di dare notizie in tempo reale su ciò che davvero accade tra le acque del Mare Nostrum.Alla base purtroppo, il ben noto processo di "criminalizzazione" delle ong, rivelatosi del tutto privo di fondamento (carte processuali alla mano), culminato con la chiusura dei porti italiani ...