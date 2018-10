Moncler | lo store geniale

vanityfair

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Questo articolo è tratto dal numero 42 di Vanity Fair in edicola fino al 24 ottobre 2018 C’erano una volta le sfilate di moda, dove scoprire le collezioni che sarebbero poi comparse in boutique sei mesi dopo. Poi sono arrivati il democratico terremoto fast fashion e le esclusive edizioni limitate con le maison che architettavano collaborazioni one shot con questo o quel creativo. Grosso modo ecco ciò che è avvenuto negli ultimi venticinque anni di moda. Un mondo che forse oggi si appresta a vivere una rivoluzione con il progettoGenius per mano di uno schivo signore comasco, Remo Ruffini. Per l’organigramma aziendale è il presidente e amministratore delegato di. Per una qualsiasi enciclopedia fashion passerà alla storia come l’uomo che ha trasformato i piumini da montagna in un perfetto indumento da città. Dopo aver acquisito nel 2003 il marchio francese ...