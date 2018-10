“Monchi tornerà al Siviglia | ma non da direttore sportivo”

sportfair

: New post: Gomez (ds Valladolid): “Sono convinto che Monchi tornerà al Siviglia” - corgiallorosso : New post: Gomez (ds Valladolid): “Sono convinto che Monchi tornerà al Siviglia” - Dalla_SerieA : Calciomercato Roma, Gomez: “Co - notizieasroma : #Gomez: “#Monchi tornerà al #Siviglia, segue sempre la squadra” -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Miguel Ángel Gómez, ex collaboratore di Monchi, è certo del ritorno aldell’attuale dirigente della Roma Miguel Ángel Gómez, ex collaboratore di Monchi ai tempi del, ha parlato dell’attuale dirigente della Roma ai microfoni di Radio Marca. “È stato un grande dispiacere vederlo lasciare il, per me è più di un amico: è un fratello. Quando ha lasciato il club avevo paura”. Gómez ha proseguito parlando di un probabile ritorno di Monchi nel club spagnolo, mostrandosi certo di tale epilogo: “Sono convintoal, non so però se dasportivo. Lui è sevillista, segue la squadra anche ora che è a Roma e ama questo club come nessun altro”.L'articolo “Monchial, ma non dasportivo” SPORTFAIR.