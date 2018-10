Monaco | Henry non vuole nuovi arrivi

Monaco - Henry si presenta : "Qui sono a casa - Wenger e Guardiola i miei modelli" : Maglia biancorossa mostrata con orgoglio ai fotografi, carrellata di yacht sullo sfondo e il sorriso di chi è pronto a rendere di nuovo attuali alcuni dei bei ricordi del passato. Comincia così il ...

Monaco - presentato Thierry Henry : 'Mi ispiro a Guardiola e Wenger. Il Principato ha un posto nel mio cuore' : Non parlo della politica del club, o almeno non adesso. Ciò che conta per me è la sfida di Strasburgo, la prossima di Ligue1, ndr,, e so che i ragazzi sono pronti". Parole d'elogio anche per il suo ...

Monaco - Henry si presenta : 'È una scelta di cuore' : MONTECARLO, Monaco, - 'Quando è arrivata questa proposta, mi è sembrato logico accettare. E' una scelta di cuore: conoscete tutti il mio legame con Londra ma è qui che ho iniziato' . Thierry Henry , ...

Deschamps promuove Henry : “ha tutto per far bene al Monaco” : “Thierry è pronto, ha fatto di tutto per arrivare a questo momento. Conosce bene il Monaco e sta iniziando una avventura eccitante ed entusiasmante”. Il ct della Francia campione del mondo, Didier Deschamps, fa l’in bocca al lupo al Thierry Henry nuovo allenatore della formazione monegasca, squadra dove lo stesso Deschamps esordì in panchina nel 2000. “C’è una stima reciproca, non ho alcun consiglio da dargli ...

Monaco - Thierry Henry allenatore del Monaco. Obiettivo : diventare il nuovo Zidane : Ritorno a casa per Thierry Henry . Il campione del Mondo 1998 diventa allenatore del Monaco , la squadra che l'ha lanciato nel grande calcio, sostituendo l'esonerato Jardim , L'Obiettivo di Titi, super-bomber degli anni Duemila con Arsenal e ...

Henry al Monaco - tutti i grandi ex tornati ad allenare la squadra che li ha lanciati. FOTOGALLERY : 'Il primo amore non si scorda mai', devono averlo pensato anche i tanti ex calciatori poi finiti proprio sulla panchina del club dove erano esplosi: la prima squadra della loro carriera o la prima a ...

Ufficiale Henry nuovo tecnico Monaco : ANSA, - ROMA, 13 OTT - "Sono fiero di annunciare che ho accettato l'incarico di allenatore del Monaco. Negli ultimi mesi avevo ricevuto varie proposte, ma il Monaco è una parte speciale di me, visto ...

Henry nuovo tecnico del Monaco : 'Sono fiero di annunciare che ho accettato l'incarico di allenatore del Monaco . Negli ultimi mesi avevo ricevuto varie proposte, ma il Monaco è una parte speciale di me, visto che ho debuttato nel ...

Monaco - Henry si presenta : “tornare qui è speciale - non vedo l’ora di conoscere i giocatori” : Il nuovo allenatore del Monaco ha parlato dopo l’ufficialità, sottolineando di essere impaziente di cominciare a lavorare “In prima battuta grazie al Monaco per avermi dato l’opportunità di allenare questa squadra, per me tornare qui è speciale“. Queste le prime parole di Thierry Henry da allenatore del Monaco, club che lo ha lanciato da giocatore nella seconda metà degli anni ’90. “Sono molto contento e ...

Monaco - è ufficiale : Henry è il nuovo allenatore : MONTE CARLO, Monaco, - Adesso è ufficiale: Thierry Henry è nuovo allenatore del Monaco per le prossime tre stagioni, fino al giugno 2021. Lo ha annunciato la società monegasca con una nota. Il 41enne ...

Monaco - Henry nuovo allenatore 'Torno in una squadra per me speciale' : MONTE-CARLO - La notizia era nell'aria, adesso è arrivata anche l'ufficialità. Thierry Henry è il nuovo allenatore del Monaco. L'ex attaccante francese ha firmato un triennale, legandosi al club del ...