Milano | polizia ferma 35enne per rapina

Milano : polizia arresta due gemelli spacciatori : Milano, 18 ott. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato a Milano due fratelli gemelli spacciatori di droga. Gli agenti sono risaliti ai due fratelli, di 26 anni e residenti in zona Quarto Oggiaro, dopo aver arrestato lo scorso marzo un cittadino peruviano di 22 anni, trovato in possesso di 150 grammi

Milano - la Polizia di Stato a "Sei ruote di speranza" presso l'Autodromo Nazionale di Monza. : ... a bordo delle autovetture in uso alla Polizia di Stato, su uno dei circuiti automobilistici più famosi al mondo. All'interno di quattro box del Paddock 1 in Autodromo, è Stato allestito un grande ...

Milano - inaugurata la mostra della Polizia su terrorismo e anni di piombo : inaugurata alla biblioteca Aldo Gianni del III reparto mobile della Polizia di via Cagni, a Milano, la mostra intitolata 'Vi.Te-Milano e la Lombardia alla prova del terrorismo' organizzata dall'...

Milano : polizia arresta due persone in Stazione Centrale : Milano, 11 ott. (AdnKronos) - La polizia ferrovia ha arrestato due persone in Stazione Centrale a Milano. Un cittadino pakistano di 21 anni ha cercato di rapinare un viaggiatore, tentando di strapparli il portafoglio dalle mani. Entrambi sono caduti a terra e il 21enne è stato bloccato da una guardi

Milano : terrorismo e anni di piombo in mostra Polizia - al via da domani : Milano, 11 ott. (AdnKronos) - Il terrorismo, gli anni di piombo e gli eventi che hanno segnato le cronache degli anni '70 e '80 di Milano e della Lombardia, protagonisti di una mostra al via da domani, 12 ottobre alle ore 10, alla biblioteca Aldo Gianni del III reparto mobile della Polizia di via Ca

Milano - la polizia insegue un'auto rubata : arrestati due minorenni : Non si sono fermati all'alt di una volante e hanno dato vita a inseguimento ad alta velocità attraversando la città da Nord a Sud-Est. È successo nella notte tra domenica e lunedì intorno alle 4. Due ...

Belen - folle notte a Milano : fermata dalla polizia - ecco perché : Una notte brava per Belen a Milano. Belen, che da poco ha messo fine alla sua love story col pilota di motoGp Andrea Iannone, è stata fermata dalla polizia a Milano dopo una serata scatenata...

Milano. La Polizia locale festeggia 158° anniversario della fondazione : Si è svolta in piazza Duomo la cerimonia per celebrare il 158° anno di fondazione del Corpo della Polizia locale,

Belén e Jeremias Rodriguez fermati dalla polizia a Milano : Non c'è giorno senza gossip sulla famiglia Rodriguez: gli ultimi in ordine cronologico a finire nel mirino dei paparazzi i fratelli Belén e Jeremias, concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl argentina e il fratello minore sono stati fermati da una pattuglia della polizia nel centro di Milano, come riportato nel servizio fotografico a corredo di un articolo di Diva e Donna. ...

Milano : domani Ghisa Village in piazza Duomo per festeggiare polizia locale : Milano, 3 ott. (AdnKronos) - domani, giovedì 4 ottobre, il corpo della polizia locale di Milano celebra il 158esimo anniversario della sua fondazione sul sagrato di piazza Duomo. La cerimonia avrà inizio alle 10 e vi prenderanno parte la vicesindaco di Milano e assessore alla Sicurezza, Anna Scavuzz

Belen - folle notte a Milano : fermata dalla polizia - ecco perché : Una notte brava per Belen Rodriguez. La showgirl argentina, che da poco ha messo fine alla sua love story col pilota di motoGp Andrea Iannone, è stata fermata dalla polizia a Milano dopo una...