Milano | maxi incendio | in campo la Protezione civile | «Un picco di diossina nell' area del

(Di giovedì 18 ottobre 2018) È già buio quando cade l’ultimo pilone del capannone sotto i colpi del braccio meccanico. Ma l’di via Chiasserini, alla Bovisasca, non è ancora finito dopo tre giorni. Spente le fiamme nel primo, rimangono altri due depositi che ancora ardono. I vigili del fuoco lavorano senza sosta, usano una «pinza» per demolire le travi pericolanti e portare via i rifiuti che domenica sera hanno iniziato a bruciare.Stracci, plastica e gomma, 16 mila metri cubi di materiale accatastato senza autorizzazione dalla ditta Ipb, come evidenziato da un sopralluogo di tecnici giovedì scorso. «Stiamo togliendo carburante al fuoco — dice l’assessore all’Ambiente Marco Grai —. Metteremo un ventilatore per spostare il fumo e lavorare meglio». La nube nera si riverserà inevitabilmente sul quartiere. Per questo lagira tra i condomini e parla con i residenti spiegando che sì, l’aria oggi sarà ancora irrespirabile, ma la fine del rogo è vicina.