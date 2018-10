Milano : maxi blitz dei carabinieri a Rozzano - 80 persone controllate (2) : (AdnKronos) - Si tratta, prosegue il sindaco, di "un servizio che abbiamo chiesto come amministrazione comunale dopo gli episodi criminali avvenuti in città nelle scorse settimane e che avevano destato un forte allarme". L'auspicio è che "un servizio così esteso venga replicato con una certa periodi

Milano - maxi incendio - in campo la Protezione civile : «Un picco di diossina nell'area del deposito» : È già buio quando cade l’ultimo pilone del capannone sotto i colpi del braccio meccanico. Ma l’incendio di via Chiasserini, alla Bovisasca, non è ancora finito dopo tre giorni. Spente le fiamme nel primo, rimangono altri due depositi che ancora ardono. I vigili del fuoco lavorano senza sosta, usano una «pinza» per demolire le travi pericolanti e portare via i rifiuti che domenica sera hanno iniziato a bruciare. --Stracci, plastica e gomma, 16 ...

Il pm di Milano chiede 4 mesi per Wanda Nara : “Postò i dati di Maxi Lopez sui social” : Quattro mesi di carcere con la concessione delle attenuanti generiche. È la richiesta formulata dal vice-procuratore onorario per Wanda Nara. L'articolo Il pm di Milano chiede 4 mesi per Wanda Nara: “Postò i dati di Maxi Lopez sui social” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

"Con te non parlo - non hai il velo". E scoppia la maxi rissa a Milano : Sabato sera, davanti a uno stabile di via Crespi, è esplosa una maxi rissa tra quattro egiziani e una donna italiana incinta.Il motivo di questa lite furibonda sarebbe una frase che un egiziano di 32 anni avrebbe pronunciato contro la donna italiana fidanzata con un altro egiziano di 25 anni. I due stavano rincasando, quando sarebbe arrivata l'offesa. "Con te non parlo perché non porti il velo e vivi nel peccato", avrebbe detto il custode ...

Milano - maxi blitz nel campo nomadi di via Bonfadini : arrestate 6 persone. «Era la centrale della ricettazione» : Oltre 500 colpi nel giro di due anni tra Lombardia, Piemonte e Liguria, la merce rubata finiva nel campo rom di via Bonfadini, a Milano, vera e propria «centrale della ricettazione». I carabinieri di ...

Milano. In pochi giorni due maxi sequestri di prodotti contraffatti : Oltre dodicimila pezzi di materiale elettronico, novecento capi d’abbigliamento e diversi metri di stoffa Burberry pronta per essere utilizzata per

Milano. Maxi sequestro di shaboo valore 120 mila euro : L’unità Contrasto stupefacenti della Polizia locale – coordinata dal Comandante Marco Ciacci – ha arrestato per spaccio tre cittadini di

