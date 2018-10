Milano | incendio a Quarto Oggiaro | rogo in fase di spegnimento | “nessuna situazione

L'incendio a Milano - stop cinese all'immondizia straniera. La plastica è ormai un'emergenza : I cinesi l'hanno chiamata operazione yang laji , spazzatura straniera. È il blocco imposto nel luglio 2017 dal Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese a 24 materiali da riciclo: plastica, ...

Incendio Milano - Granelli : “Nessuna sostanza tossica nei fiumi” : “Arpa sta facendo tutti i rilievi e risulta che non ci sono sostanze tossiche nei fumi, sopra i livelli ordinari. Cioe’ non c’e’ benzene e non ci sono inquinanti, questo ci rassicura pero’ e’ chiaro che l’odore c’e’ e sappiamo anche che, quando brucia la plastica, si produce diossina, quindi meno tempo di esposizione c’e’ e meglio e’ per tutti”. Lo ha spiegato ...

Milano : incendio ancora in corso a capannone - proseguono monitoraggi Arpa : Milano, 17 ott. (AdnKronos) - Non si sono ancora spente del tutto le fiamme nel capannone di stoccaggio rifiuti in via Chiasserini, nella zona di Quarto Oggiaro, a Milano, divampato nella serata di domenica scorsa. Secondo quanto riferisce Arpa Lombardia, l'incendio è ancora in corso e i tecnici Arp

