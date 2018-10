Milano : apre a Palazzo Reale la mostra 'Picasso Metamorfosi' (2) : (AdnKronos) - Il progetto, spiegano gli organizzatori, si innesta in un percorso di approfondimento sul grande artista intrapreso da Palazzo Reale nei decenni, un vero e proprio ciclo di mostre su Picasso che ha reso speciale il rapporto tra il maestro spagnolo e Milano. Prima fra tutte l’esposizion

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 34% - : ANSA, - Milano, 17 OTT - Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,34% a 19.895 punti.

Manovra : spread in calo a 310 punti - Milano apre in rialzo : All'indomani del varo della Manovra e del Dl fiscale, la Borsa di Milano ha aperto positiva e lo spread tra Btp e Bund tedeschi è in calo a 301 punti, contro i 305 della chiusura di ieri. Il ...

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 26% - : ANSA, - Milano, 16 OTT - La Borsa di Milano apre in rialzo. L'indice Ftse Mib avanza dello 0,26% a 19.338 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Apre a Milano Cantina Urbana - e il vino si fa sui Navigli : Creare un network di vignerons artigianali, aprire una Cantina sui Navigli, riunire agricoltori e produttori di salumi, formaggi e pane di alta qualità e dare vita a uno spazio ancora unico nel panorama italiano. Tutto questo e molto altro è Cantina Urbana di Milano, che ha aperto il 12 ottobre 2018 in via Ascanio Sforza 87. Un format per nulla modaiolo, ma rivolto a tutti gli appassionati del buon vino e del buon cibo e a chi vuole vivere ...

Borsa : Milano apre a -0 - 2% : ANSA, - Milano, 15 OTT - Piazza Affari apre in lieve calo. Il primo Ftse Mib segna un -0,2% a 19.218 punti. 15 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Basket - 2a giornata Serie A 2018-2019 : si apre con Torino-Trieste. C’è Bologna-Milano - Brescia cerca la prima vittoria con Reggio Emilia : La seconda giornata della Serie A di Basket si apre con l’anticipo del sabato sera tra la Fiat Torino e l’Alma Trieste. Dopo la buona prestazione in Supercoppa, Torino non è più riuscita a confermarsi, perdendo le successive tre partite in Eurocup e campionate. Tre sconfitte arrivate tutte di misura e che dimostrano che alla Fiat manca ancora qualcosa nei momenti finali del match. Un ko per pochi punti che è anche quello che ha ...

Borsa : Milano in apre in rialzo - +0 - 86% - : ANSA, - Milano, 12 OTT - La Borsa di Milano apre in rialzo. L'indice Ftse Mib avanza dello 0,86% a 19.522 punti.

A Milano apre un ristorante in cui il conto si paga con i follower su Instagram : Ieri è stato inaugurato a Milano il primo ristorante che consentirà ai propri clienti di pagare il conto con i loro follower su Instagram.Il ristorante, sito in via Lazzaro Papi (nella zona di Porta Romana), permetterà ai clienti più attivi su Instagram di avere alcuni piatti gratis.--I proprietari sono due fratelli padovani, Matteo e Tommaso Pittarello, i quali desiderano che i clienti “giochino con lo staff del ristorante” e il sistema che ...

Borsa : Milano apre in calo - -1 - 27% - : ANSA, - Milano, 11 OTT - Avvio di seduta negativo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede l'1,27% a 19.469 punti.

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 72% - : ANSA, - Milano, 10 OTT - Avvio di seduta negativo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede lo 0,72% a 19.922 punti.

Spread Btp-Bund arriva a 301 punti. Milano apre in ribasso. Giù le banche : Lo Spread tra Btp decennale e Bund tedesco di pari durata apre in rialzo a 293,5 punti dai 279 della vigilia e i 285 della chiusura di venerdì e dopo un quarto d'ora dall'apertura della Borsa di ...

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 21% - : ANSA, - Milano, 5 OTT - Apertura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in ribasso dello 0,21% a 20.569 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire