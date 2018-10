Milan | inchiesta del Flamengo su Paquetà | «Cessione strana»

Milan - inchiesta del Flamengo sull’affare Paquetà : «Cessione strana» : Un dirigente del club brasiliano ha parlato di «Cessione strana», e spiega di voler aprire un'inchiesta interna sull'affare con il Milan. L'articolo Milan, inchiesta del Flamengo sull’affare Paquetà: «Cessione strana» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan-Paquetà - incredibile colpo di scena : il Flamengo apre un’inchiesta - “qualcosa non quadra” : Alcuni membri del consiglio deliberativo del Flamengo vogliono vederci chiaro in merito alla trattativa col Milan per Paquetà incredibile colpo di scena nell’affare tra Flamengo e Milan per Paquetà. Alcuni vertici del club brasiliano vogliono vederci chiaro su quanto accaduto, tanto da aprire un’inchiesta interna per far chiarezza: “Il trasferimento ha caratteristiche non standard, sta attirando attenzione. Il mercato si apre a ...

Milano - inchiesta sui rifiuti in fiamme : l’azienda era senza licenza - poi il cambio di amministratore. Forti odori in città : Tre giorni prima il controllo e la scoperta che l’azienda non aveva le autorizzazione per stoccare 16mila metri cubi di rifiuti. Il giorno prima il sospetto cambio di amministratore societario. Poi il maxi rogo nel capannone di rifiuti di domenica notte che ancora oggi provoca Forti odori di fumo e plastica bruciata in varie zone di Milano. Mentre l’Arpa Lombardia tranquilizza i cittadini informando che per ora non sono ...

MilanO - INCENDIO IN DEPOSITI RIFIUTI/ Video ultime notizie - aperta inchiesta su rogo in primo capannone : MILANO, INCENDIO in capannone di RIFIUTI nei pressi di Quarto Oggiaro. Fiamme alte e nube nera visibili da chilometri: in corso gli accertamenti sulle cause del rogo.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 12:51:00 GMT)

Milano - aperta inchiesta sul rogo nel capannone di stoccaggio rifiuti : ipotesi di dolo. Un altro incendio a Novate : L’indagine dovrà chiarire innanzitutto se sia trattato di un rogo doloso: l’ipotesi più accreditata fin dalle prime ore. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per individuare le cause dell’incendio scoppiato domenica sera nella zona nord del capoluogo lombardo, in via Dante Chiasserini, in zona Bovisasca. Le fiamme hanno colpito un capannone dell’azienda Ipb che si occupa di stoccaggio e smaltimento rifiuti. Cinque ...

Incendio a Milano : aperta un'inchiesta : ANSA, - Milano, 15 OTT - La Procura di Milano ha aperto un fascicolo di indagine per individuare le cause dell'Incendio di vaste dimensioni che è scoppiato ieri sera, attorno alle 20.30, nella zona ...

La procura di Milano ha chiuso l’inchiesta sull’omicidio di Jessica Faoro : La procura di Milano ha chiuso l’inchiesta nei confronti di Alessandro Garlaschi, l’autista dell’ATM accusato di avere ucciso Jessica Faoro lo scorso 7 febbraio a Milano, in un appartamento di via Brioschi. A Garlaschi è stato contestato l’omicidio aggravato dalla The post La procura di Milano ha chiuso l’inchiesta sull’omicidio di Jessica Faoro appeared first on Il Post.

Milano - finestra aperta : malata si suicida/ Gip : “Non archiviare inchiesta per direttore sanitario Rsa” : Milano, operatrice lascia finestra aperta: malata si suicida. Gip: “Non archiviare inchiesta per direttore sanitario Rsa”. Le ultime notizie: l'accusa è di omicidio colposo(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 20:45:00 GMT)

Ruby - tentata estorsione a Berlusconi : inchiesta passa da Milano a Monza : passa da Milano a Monza l’inchiesta su un presunto tentativo di estorsione denunciato dallo stesso Silvio Berlusconi nel 2016 che sarebbe stato messo in atto da Giovanna Rigato, showgirl e un tempo ospite alle serate ad Arcore, ai danni dell’ex premier il quale in questa tranche di indagine, nata dal caso Ruby ter, risulta parte offesa, tanto che nel febbraio del 2017 si presentò per una deposizione negli uffici dei pm milanesi. Il procuratore ...