Mike Tyson torna a parlare dell' omicidio di Tupac e si commuove VIDEO

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Non tutti sanno cheShakur eerano grandissimi amici. Il giorno in cui il rapper venne colpito da diversi colpi di arma da fuoco in Nevada – che ne causarono la morte dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale – stava infatti abbandonando il luogo dove il pugile aveva disputato un incontro, ed ora stato ospitato da quest'ultimo nella tribuna vip. Il rapporto tra questi due simbolia comunita' afro-americana degli anni '90 era talmente stretto che il rapper aveva addirittura accompagnato l'amico in conferenza stampa. In una recente intervista per un noto network radiofonico americano l'iconico ex pugile statunitense è stato interpellato relativamente a quella notte maledetta, non riuscendo a trattenere le lacrime.e il ricordo di quella notte che fu fatale per il suo amico E' molto difficile per medi questa storia ha dichiarato: Era un ...