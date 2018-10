Migranti | 22enne si suicida dopo il diritto d’asilo negato Con Amadou è morta anche la

ilfattoquotidiano

: Migranti: asilo politico negato, 22enne del Gambia si uccide - Agenzia_Ansa : Migranti: asilo politico negato, 22enne del Gambia si uccide - moas_it : RT @BaobabExp: Migranti, 22enne originario del Gambia si toglie la vita: 'Gli era stato negato l'asilo politico' - fefebaraonda : RT @BaobabExp: Migranti, 22enne originario del Gambia si toglie la vita: 'Gli era stato negato l'asilo politico' -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Néné nessun altro leggerà mai la sentenza sul suo ricorso. Il 22 enne gambiano si è ucciso prima che venisse emessa. L’udienza del suo ricorso si è svolta il 12 ottobre e lui non è stato invitato a parlare o ad assistervi, come ormai molto spesso accade. A differenza di quanto riportato dalle prime notizie,non era ancora precipitato nella situazione di irregolarità. E anzi aveva già lavorato alcune volte nei campi attorno a Castellaneta, con altri connazionali, in un contesto difficile sì, ma nel quale comunque vengono fatti e formalizzati dei contratti part time o a tempo determinato. Quegli stessi contratti che fino a pochi giorni fa, venivano considerati da molte commissioni e da molti giudici come un motivo determinante per concedere il permesso di soggiorno umanitario di due anni (poi prolungabile in presenza di contratti di lavoro). L’esito del ricorso ...