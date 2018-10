Microplastica nel sale da cucina | “Contaminato più del 90% dei campioni”

meteoweb.eu

(Di giovedì 18 ottobre 2018) “Ben 36 dei 39 campioni didaanalizzati, provenienti da diverse nazioni inclusa l’Italia, contenevano frammenti di plastica inferiori ai 5 millimetri, meglio noti come microplastiche“: lo rivela una recente ricerca scientifica, pubblicata sulla rivista internazionale Environmental Science & Technology nata dalla collaborazione tra Greenpeace e l’Università di Incheon in Corea del Sud. Dall’indagine, che ha preso in esame campioni dimarino, di miniera e di lago, “risulta che 36 campioni erano contaminati dacostituita da Polietilene, Polipropilene e Polietilene Tereftalato (PET), ovvero le tipologie di plastica più comunemente utilizzate per produrre imballaggi usa e getta.” “Numerosi studi hanno già dimostrato la presenza di plastica in pesci e frutti di mare, acqua di rubinetto e adesso anche nelda. Questa ...