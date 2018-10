Mick Jagger a Como per le riprese del film Burnt Orange Heresy di Giuseppe Capotondi

optimaitalia

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Il rockersarà protagonista di undiretto da, intitolato “”.Il divo dei Rolling Stones è pronto per tornare sul grande schermo, interpretando il ruolo di un collezionista d’arte inglese e mecenate dell’artista solitario Jerome Debney.Ilsarà ambientato nell’Italia, e la notizia diper ledelgira in queste ore.A riferire la presenza disono state alcune testate locali, tra cui anche La Provincia, svelando anche il presunto alloggio dell’artista.Il“The” è tratto da un romanzo di Charles Willeford e tratterà di una truffa artistica che però non è andata a buon fine.Nel cast, oltre atroveremo Donald Sutherland e ancora Claes Bang e Elizabeth Debicki che nelvestiranno i panni di una coppia.Pernon è la prima ...