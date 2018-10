Merkel | Italia dialoghi con Commissione

Merkel - bene Italia su riforme corruzione : BRUXELLES, 18 OTT - "Ho incontrato il premier Conte brevemente, mi ha illustrato le riforme soprattutto quelle contro la corruzione, sulla trasparenza digitale e sulla pubblica amministrazione, che ...

Oettinger : la Ue respingerà la manovra italiana. Vertice Conte-Merkel a Bruxelles : La commissione Ue rigetterà la manovra del bilancio italiano: lo sostiene il commissario al Bilancio Ue, Guenther Oettinger, allo Spiegel on line. Una lettera del commissario Pierre Moscovici dovrebbe arrivare a Roma giovedì o venerdì...

Tumori : 2.500 nuovi carcinomi a cellule di Merkel l’anno in Ue - 230 in Italia : Trenta volte più raro del melanoma (14.000 casi l’anno in Italia), il carcinoma a cellule di Merkel (Mcc) è una forma di tumore della pelle che colpisce, secondo le stime, 228 persone ogni anno nel nostro Paese, 2.500 in tutta Europa, il 5-12% in forma metastatica. Risulta purtroppo fatale in circa 1 paziente su 3: si tratta infatti di una forma di cancro che, pur non essendo diffusa come altre patologie oncologiche, ha il più delle volte ...

Cosa pensa Angela Merkel? Perché Berlino sta ancora "pesando" il Governo italiano e non vuole esporsi : Cosa pensa Angela Merkel della situazione italiana? Con la Commissione Ue in prima linea per provare ad arginare la spaccatura di Roma rispetto alle regole, con Emmanuel Macron che si intesta la battaglia contro Matteo Salvini e i sovranismi, Berlino sceglie invece la linea morbida, non si esprime ufficialmente, ammorbidisce quando c'è da ammorbidire e rifugge qualsiasi tipo di scontro frontale nonostante le diverse vedute, tende anzi la ...

Migranti - Salvini blocca Merkel : in Italia vuole scaricarne 40mila : Il nodo è stretto e non sarà facile da sbrogliare. Da una parte c'è l'Italia, Matteo Salvini e le sue promesse elettorali sul tema immigrazione; e dall'altra ci sono Angela Merkel, le sue difficoltà e ...

Migranti - lite Salvini-Germania su rimpatri in Italia/ Ministro - 'Non esiste' : tensioni tra Merkel e Seehofer : Migranti, Salvini "Chiuderemo gli aeroporti". Ultime notizie, scontro con Germania sui rimpatri: Berlino, 'per ora stop ai voli charter in Italia'.

Merkel ci rimanda i migranti : "Charter per riportarli in Italia" : Angela Merkel accelera e ci rimanda indietro i richiedenti asilo . Sarebbero già previste due date, comunicate agli stranieri con una lettera: il 9 e il 19 ottobre due voli charter carichi di ...

SPY FINANZA/ La pantomima tra Italia e Ue per aiutare Bce e Merkel : Dietro lo scontro tra Italia e Ue ci sono partite più importanti che si stanno giocando, usando anche il Def di Roma per ottenere il risultato voluto.

GERMANIA "GLI ITALIANI POVERI NON LI VOGLIAMO"/ Ultime notizie - l'attacco paradossale della Merkel : "ITALIANI disoccupati a rischio espulsione da GERMANIA". La segnalazione di diversi immigrati. Sottosegretario Merlo: "Se vero, è grave".

Tutti in Italia. A Salisburgo Conte si piega alla proposta Merkel-Juncker : chi non accoglie i migranti - paga : Chi non accoglie i migranti, paga. Un principio che i partner europei hanno sempre cercato di infilare nelle discussioni con l'Italia. Finora non era passato, ieri sera invece a Salisburgo il premier Giuseppe Conte lo ha accettato. L'approccio italiano cambia e non è roba da poco: offre una via d'uscita ai tanti che non ne vogliono sapere di accogliere i migranti, non si vogliono caricare addosso i 'casi Diciotti' scatenati da Matteo ...

Merkel avvia la crociata anti-sovranista : porta il Ppe contro Orban - isola l'Italia populista di Salvini (e Berlusconi) : Ancora lei: Angela Merkel. C'è la cancelliera dietro il voto che oggi a Strasburgo ha condannato il Governo ungherese guidato da Viktor Orban per gravi violazioni dei diritti fondamentali dell'Ue. I sì sono stati tanti: 448, contro 197 no e 28 astenuti. A dispetto delle previsioni della vigilia, il Ppe, il gruppo che incredibilmente tiene insieme due opposti come Merkel e Orban, ha votato in maniera quasi compatta contro il premier ...

Migranti - Merkel : le trattative con l'Italia dureranno un po' : "Le trattative con la Grecia sono andate molto avanti, quelle con l'Italia dureranno un po'. E ovviamente se fosse necessario sarei a disposizione per parlare con il premier". Lo ha affermato la ...