Meno birra e a prezzi astronomici | l' ultimo scherzo del riscaldamento globale

Più vino - superalcolici e molta Meno birra. Così gli americani tradiscono le "bionde" : Gli americani tradiscono le bionde. Attenzione però, in questo caso non si parla di fedeltà coniugale bensì di passione alcolica, visto che le bionde in questione sono le birre, messe sempre di più da parte a vantaggio di vino e liquori. E l'anno scorso, per la prima volta, è avvenuto il sorpasso. A fare i conti di pinte e boccali è il gruppo Beer Institute, secondo le cui statistiche i bevitori americani hanno scelto la birra solo nel 49,7% dei ...