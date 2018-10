Mayweather-Khabib | l’evento dell’anno si disputerà!

calcioweb.eu

(Di giovedì 18 ottobre 2018), è già alta l'attesa. Il russo dopo aver dominato contro McGregor aveva provocato anche: "C'è solo un re nella giungla". Immediata è arrivata la risposta da parte dello statunitense: "andiamo a combattere, sono pronto. Non posso decidere anche per lui, ma io sono il capo di me stesso. La mia opinione è che questo combattimento si possa fare. Devi venire nel mio mondo. Lui ha detto di aver distrutto McGregor e che invece io non sono stato in grado di mandarlo ko. Bene,, ti lascerò i miei avanzi…".