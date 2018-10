Mattarella | servono responsabilità classe politica e sforzo condiviso

Mattarella : "La Costituzione dispone l'equilibrio di bilancio. Servono conti pubblici in ordine" : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, come sempre, coglie l'occasione dei suoi discorsi pubblici per commentare la più stretta attualità politica. In questi giorni l'argomento caldo è ovviamente la manovra economica e il Capo di Stato ha trovato il modo di far sapere come la pensa durante il suo incontro di oggi, presso il Cortile d'Onore del Quirinale, con i partecipanti all'iniziativa “Viaggio in bicicletta intorno ai 70 anni ...

Ponte Morandi di Genova - Mattarella : ”Ricostruire in tempi rapidi - servono scelte concrete” : A un mese dal crollo del Ponte Morandi di Genova, il capo dello Stato Sergio Mattarella interviene chiedendo rapidità e trasparenza nella ricostruzione: "Genova è stata colpita da una tragedia inaccettabile, la città non attende auguri o rassicurazioni ma la concretezza delle scelte e dei comportamenti".Continua a leggere

Ponte Morandi - l'intervento di Mattarella : 'Tragedia inaccettabile - servono decisioni concrete' : E accompagnando via via la ripartenza con provvedimenti che sostengano l'impegno dei cittadini, delle imprese, del mondo del commercio e dell'economia. Genova non attende auguri o rassicurazioni ma ...

Mattarella : "Per Genova servono scelte concrete e in tempi rapidi" : Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, sprona le forze politiche sulla tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova. E chiede che siano prese decisioni concrete in tempi rapidi e nella massima trasparenza. In un intervento pubblicato su Stampa e Secolo XIX a un mese dal crollo, Mattarella parla di "tragedia inaccettabile" e tiene a sottolineare che l'immagine che la città ha dato di sé "non è ...

Mattarella - "Per Genova servono scelte concrete e in tempi rapidi" : Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, sprona le forze politiche sulla tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova. E chiede che siano prese decisioni concrete in tempi rapidi e nella massima trasparenza. In un intervento pubblicato su Stampa e Secolo XIX a un mese dal crollo, Mattarella parla di "tragedia inaccettabile" e tiene a sottolineare che l'immagine che la città ha dato di sé "non è ...

L'intervento del presidente Mattarella : "Una tragedia inaccettabile ora servono decisioni concrete" : E accompagnando via via la ripartenza con provvedimenti che sostengano l'impegno dei cittadini, delle imprese, del mondo del commercio e dell'economia. Genova non attende auguri o rassicurazioni ma ...