Mattarella | da politica e istituzioni serve alto senso di responsabilità

Mattarella - politica sia responsabile : "Servono un dialogo costruttivo e un alto senso di responsabilità da parte della politica, delle istituzioni, delle imprese, delle associazioni e della società civile per scelte consapevoli con una ...

Mattarella : servono responsabilità classe politica e sforzo condiviso : "E' indispensabile uno sforzo condiviso per dimostrare la capacità del nostro paese di affrontare le sfide": è il messaggio inviato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'assemblea di Assolombarda in corso alla Scala di Milano. Ma per farlo, ha scritto ancora Mattarella nel suo messaggio "servono un dialogo costruttivo e un alto senso di responsabilità da parte della ...

Mattarella : serve senso di responsabilità dalla politica - pesano segnali di tensioni : La nota del presidente della Repubblica in un messaggio in occasione dell’assemblea di Assolombarda: «Il rallentamento del commercio internazionale, i segnali di ulteriori tensioni e misure protezionistiche rischiano di pesare sulla fiducia»

Sergio Mattarella : "Serve senso di responsabilità da parte della politica" : "È indispensabile uno sforzo condiviso per dimostrare la capacità del nostro Paese di affrontare le sfide". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un telegramma inviato all'assemblea di Assolombarda."Servono un dialogo costruttivo e un alto senso di responsabilità da parte della politica, delle istituzioni, delle imprese, delle associazioni e della società civile per scelte consapevoli con una ...

Mattarella : la Costituzione tutela le autorità indipendenti dalla politica : Sergio Mattarella ha incontrato al Quirinale gli alunni di alcune scuole secondarie di secondo grado e, tra le cose che ha voluto sottolineare, ha ricordato che le autorità indipendenti dalla politica sono tali «a garanzia di tutti». Ovviamente il Capo dello Stato non fa alcun riferimento diretto, ma è difficile non pensare ai ministri che in ques...

Mattarella : Costituzione tutela le autorità indipendenti da politica - : Il capo dello Stato agli studenti: la Carta "ha creato un sistema in cui nessuno, da solo, può avere troppo potere". Questo meccanismo mi "consente di svolgere la funzione di garante del buon ...

Mattarella : la Costituzione tutela le autorità indipendenti dalla politica : Il mondo cambia, cambia la vita sociale, cambia la vita economica, cambia costantemente il mondo. Quelle norme furono scritte in maniera tale da avere la capacità di abbracciare e regolare anche ...

Attacco a Bankitalia - Mattarella cita la Cartas 'Autorità indipendenti da politica' : Il capo dello Stato ha voluto intervenire così, pur senza riferimenti diretti, nello scontro fra Di Maio e Bankitalia che il vicepremier grillino aveva invitato a candidarsi in politica dopo le ...

MANOVRA E POLITICA/ Mattarella - spread e Ue : gli scudi di Tria contro Di Maio : Di Maio ha attaccato Tria, chiedendo che trovi le risorse per gli interventi da inserire nella Legge di bilancio, anche facendo più deficit.

Renzi : “M5s ha responsabilità politica dell’attacco web a Mattarella - organizzano cultura dell’odio” : L'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ritiene il M5s responsabile politico dell'attacco web avvenuto ai danni del capo dello Stato, Sergio Mattarella, a maggio: "C’è in giro in Italia una cultura del manganello online e dell'odio che è stata ingegnerizzata, organizzata, e la responsabilità politica è chiara, dei 5 Stelle e della Lega".Continua a leggere

Renzi : attacco web a Mattarella responsabilità politica M5S e Lega : Roma, 15 set., askanews, - 'C'è in giro in Italia una cultura del manganello online e dell'odio che è stata ingegnerizzata, organizzata, e la responsabilità politica è chiara, dei 5 stelle e della Lega'. Lo dice Matteo Renzi alla Stampa. 'Nell'operazione contro Sergio Mattarella, i troll che hanno minacciato e insultato online il presidente della …

Renzi : "Nell'attacco web a Mattarella la responsabilità politica è del M5S" : «I troll che hanno minacciato e insultato il presidente della Repubblica non li hanno fatti i russi, sono stati fatti in Italia. Il consenso del governo non durerà, ma la crisi non la fanno: troppo ...

Renzi : “Nell’attacco web a Mattarella la responsabilità politica è del M5S” : «C’è in giro in Italia una cultura del manganello online e dell’odio che è stata ingegnerizzata, organizzata, e la responsabilità politica è chiara, dei 5 stelle e della Lega», dice Matteo Renzi alla Stampa. Ieri l’ex premier ha assistito a Torino alla messa in ricordo di Sergio Marchionne poi ha partecipato a un lungo forum al nostro giornale, co...

Mattarella CONTRO SALVINI : “NESSUNO AL DI SOPRA DELLA LEGGE”/ Alle toghe : “Nessuna contaminazione politica” : MATTARELLA, stoccata a SALVINI: "nessuno al di SOPRA DELLA legge. Non c'è giustizia di sinistra o di destra". La replica del Ministro Lega: "io agito nel giusto, processatemi"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 16:22:00 GMT)