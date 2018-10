Massimo Bossetti minaccia suicidio dopo l’ergastolo Sedato in carcere

Yara Gambirasio - Massimo Bossetti : "Sono innocente"/ Biglietto a Enrico Fedocci : "Dai voce a mia disperazione" : Omicidio Yara Gambirasio, Massimo Bossetti dopo la conferma dell'ergastolo: “Non doveva finire così”. La criminologa Roberta Bruzzone a La Vita in Diretta: “Basta, dica cosa le ha fatto”(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 12:20:00 GMT)

Yara - dopo la sentenza Massimo Bossetti scrive alla famiglia Gambirasio : A pochi giorni dalla sentenza che scrive la parola fine al caso di Yara Gambirasio, Massimo Bossetti scrive una lettera ai familiari della 13enne di Brembate di Sopra. Secondo il suo difensore, l'avvocato Claudio Salvagni, la missiva sarebbe stata scritta prima della sentenza di Cassazione.Continua a leggere

Massimo Bossetti - il dramma in cella. La reazione dopo la condanna all’ergastolo : “Sono prigioniero dello Stato” urla e piange Massimo Giuseppe Bossetti due giorni dopo che la Cassazione ha reso definitiva la condanna all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. Ha saputo della condanna da una diretta televisiva. Po un grido che rimbomba in tutta l’ala del carcere di Bergamo, dove dovrà scontare un ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, la ginnasta di di Brembate di Sopra (BG), scomparsa il 26 novembre 2010 e ...

Caso Yara - l'avvocato di Massimo Bossetti in diretta a Pomeriggio Cinque : 'È un uomo morto dentro' : "Non ha più forze Massimo, si professa innocente e non vuole credere a questa sentenza". Claudio Salvagni , l'avvocato di Massimo Bossetti , il muratore condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara ...

Massimo Bossetti : "Trasferitemi - per non impazzire devo lavorare" : "Vorrei essere trasferito in un penitenziario dove poter lavorare. Per non impazzire chiedo di poter essere utile, di lavorare. Oggi non ho più nulla, mi resta il pensiero dei miei figli e della mia famiglia". Sono queste le parole che avrebbe detto Massimo Bossetti - secondo quanto riferisce Quarto Grado - dopo la sentenza della Cassazione che ha confermato l'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio.Intanto, in un'intervista sul ...

Delitto Yara Gambirasio - la Cassazione conferma l'ergastolo per Massimo Bossetti - La difesa : 'Non ci fermiamo' : La prima sezione penale della Cassazione, presieduta da Adriano Iasillo, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa di Bossetti, condannando l'imputato al pagamento delle spese ...