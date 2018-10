Masie Williams | L' ultima scena di Arya è perfetta

huffingtonpost

(Di giovedì 18 ottobre 2018) "Da sola, completamente da sola in una". MaisieStark della serie cult HBO Game of Thrones, ha rivelato al Guardian alcuni dettagli sullafinale del suo personaggio nella prossima estagione del Trono di Spade. 10 anni di vita passati ad interpretare la sanguinaria assassina a sangue freddo, figlia più piccola della famiglia Stark. Una delle beniamine della serie, sicuramente tra i personaggi più amati e coerenti."Ma ora non ne posso più - dice al Guardian - Mi sono addirittura fatta dipingere le unghie per tre settimane, questo per farvi capire quanto lontano sia dal personaggio in questo momento". È stato stancante. Non può rivelare troppo sul finale di stagione e si tiene particolarmente abbottonata soprattutto perché la serie uscirà soltanto nell'aprile del 2019. "La serie fa ancora parte ...