Mark of the Ninja Remastered - recensione

Mark Knopfler a Cesena annuncia il nuovo album : Down the road wherever esce a novembre : Mark Knopfler a Cesena annuncia l'uscita del nuovo album di inediti dal titolo Down the road wherever, atteso in tutto il mondo per il prossimo 16 novembre. L'artista, ospite di Imaginaction, ha raccontato il suo percorso in un incontro approfondito con Luca De Gennaro ripercorrendo le tappe fondamentali della sua carriera dalla fondazione del gruppo dei Dire Straits alla carriera solista. Attraverso i suoi video musicali, Mark Knopfler a ...

Mark KNOPFLER/ "Down the road wherever" il nuovo disco : "Mai più Dire Straits" : MARK KNOPFLER, ospite di Imaginaction, presenta il nuovo album "Down the road wherever", in uscita il 16 novembre, e dichiara il suo amore per la musica.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 11:21:00 GMT)

Disponibile da oggi Mark of the Ninja : Remastered : Klei Entertainment ha annunciato che è da oggi Disponibile su Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC e PS4 Mark of the Ninja: Remastered. Questa nuova versione del titolo action\stealth godrà di un comparto grafico migliorato e nuovi contenuti.Come riporta Gamingbolt, saranno molte le novità che troveremo nella nuova versione del titolo, prima di tutto segnaliamo texture in 4K (a seconda della piattaforma che utilizzerete), personaggi ed ...

Mark of the Ninja : Remastered arriverà su Nintendo Switch ad ottobre : Mark of the Ninja: Remastered approderà finalmente sulla ibrida di Nintendo il prossimo mese, riporta Dualshockers.Il 9 ottobre infatti il titolo sarà disponibile per Nintendo Switch. Mark of the Ninja: Remastered, per chi non lo conoscesse, è un gioco platform stealth in 2D che premia pensiero e riflessi veloci, lanciato per la prima volta nel 2012, e di cui Klei Entertainment ne ha presentato la remaster nella Nindies Spring 2018 ...

Golf - PGA Tour 2018 : rivoluzione nel terzo giro del The Northern Trust. Koepka e LoveMark scivolano indietro - DeChambeau ne approfitta e va in fuga : Classifica rivoluzionata al termine del terzo giro del The Northern Trust, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Ridgewood Country Club di Paramus, nel New Jersey. A guidare la leaderboard ora c’è lo statunitense Bryson DeChambeau, autore di un round sensazionale in 63 colpi, che gli ha consentito di spiccare il volo e di ergersi in vetta a quota -16 con 4 lunghezze di vantaggio sul ...

Golf - PGA Tour 2018 : Brooks Koepka aggancia Jamie LoveMark in testa al The Northern Trust - Francesco Molinari non supera il taglio : Brooks Koepka non si ferma più. Dopo l’accoppiata di vittorie tra US Open e PGA Championship, un duplice trionfo che lo ha proiettato nell’empireo dei grandi del Golf, il fuoriclasse statunitense si è portato in testa a metà gara del The Northern Trust, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Ridgewood Country Club di Paramus, nel New Jersey. Koepka ha concluso il secondo giro in ...