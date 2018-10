Mario Adinolfi | la moglie Silvia Pardolesi | “Io e lui ci diamo dentro | infatti sto per

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 ottobre 2018) “Ioci, la dimostrazione è che sto per partorire. Non sono arrivata vergine al matrimonio con lui, ho conosciutoche ero già un po’ più grandina, e lui era stato già sposato”. A parlare così èche, intervenuta a Rai Radio 2 durante la trasmissione “I Lunatici”, ha detto la sua sulle recenti dichiarazioni della compagna del filosofo Diego Fusaro (poi smentite dallo stesso Fusaro). “Sono rimasta stupita, la questione della verginità è una cosa seria per chi crede ai valori cristiani. Invece i coniugi Fusaro l’hanno buttata in burla ed è una cavolata. Magari lui ha fatto il nuovo libro e aveva bisogno di un po’ di visibilità. Gli auguro comunque un felice matrimonio, sperando che non sia uno scherzo anche questo”. E quanto al suo matrimonio con, laha aggiunto: ...