Maradona | prima balla e poi zoppica | l' artrosi gli fa saltare l' allenamento coi Dorados

Maradona - ennesima bordata a Leo Messi : “va venti volte in bagno prima di una partita - non è un leader” : L’ex Pibe de Oro non ha lesinato una pesantissima frecciata a Messi, non ritenendolo un leader per la Nazionale argentina Diego Armando Maradona non è certamente il tipo che le manda a dire, nemmeno quando si tratta di parlare di Leo Messi. L’ex Pibe de Oro non ha lesinato una frecciata al numero dieci del Barcellona, accusandolo di non vestire i panni del leader quando indossa la maglia dell’Argentina. AFP PHOTO / ...

Maradona al veleno : “prima vi drogavate con me - adesso mi criticate” : Diego Armando Maradona ha punzecchiato alcuni suoi “ex amici”, rei d’averlo accusato dopo aver vissuto alcune vicende assieme “In Argentina ci sono tanti ipocriti, c’è chi mi critica e poi si droga esattamente come me. C’è chi fa finta di essere un santo e poi fa uso di droga di ottima qualità. E vi garantisco che è così, perché spesso ne ho fatto uso con tanti di loro. Alcuni addirittura hanno ...

Prima sconfitta e prime accuse - Maradona è una furia : “l’arbitro non ha rispettato le regole” : accuse pesantissime del Pibe de Oro nei confronti dell’arbitro del match perso dai suoi Dorados contro l’Alebrijes De Oaxaca E’ arrivata la Prima sconfitta per Diego Armando Maradona alla guida dei Dorados de Sinaloa e, di conseguenza, anche le prime polemiche. Ph. twitter Dorados Il ko contro l’Alebrijes De Oaxaca rappresenta il primo passo falso per il Pibe de Oro alla guida del club di seconda divisione ...