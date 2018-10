: Lo spread preoccupa le banche. Spaccatura sulla valutazione della manovra. Tria non riesce a rassicurare - HuffPostItalia : Lo spread preoccupa le banche. Spaccatura sulla valutazione della manovra. Tria non riesce a rassicurare - La7tv : #leggedibilancio 2019, @alanfriedmanit: 'Sono preoccupato più per la stima di crescita. Stima che Tria non accettav… - Agenzia_Ansa : Il governo conferma il #Def. La #manovra sarà da 36,7 miliardi. Vertice da Mattarella con Conte, i vicepremier, e i… -

Con le autorità dell'Ue apriremo "uncostruttivo. Questa sera incontrerò a Roma Moscovici".Lo ha detto il ministro dell'Economia ad Assolombarda. "La posizione dell'Italia è centrale in Europa", ha precisato. "La strategia espansiva non è temeraria. Le nostre scelte non mettono a rischio i conti pubblici". Sulla"sono convinto della stabilità del nostro impianto". "Una crescita troppo bassa non potrebbe farci uscire dal solco della crisi degli ultimi 10 anni. Un'economia che non avanza si avvita".(Di giovedì 18 ottobre 2018)