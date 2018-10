Ue - Conte : lettera non solo a noi - Manovra non temeraria : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, torna a difendere la manovra e su Facebook sostiene che non solo l'Italia riceverà una lettera della Commissione europea sul bilancio. "Sapevamo - scrive Conte - che questa manovra che abbiamo pensato per soddisfare le esigenze dei cittadini italiani, a lungo inascoltate, non è in linea con le aspettative della Commissione Europa. Ci aspettiamo quindi osservazioni e rilievi che ...

Conte : “La nostra è una bella Manovra”. Ma agli altri Stati europei non piace per nulla : «Più passa il tempo e più mi convinco che la manovra è molto bella». Sarà anche bella come dice il premier Giuseppe Conte, ma alla Commissione europea continua a non piacere. E - cosa ben più grave - non piace nemmeno agli altri governi, riuniti a Bruxelles per il Consiglio europeo e per la riunione dell’Eurosummit. Oggi Jean-Claude Juncker chieder...

Conte : 'Ci aspettiamo critiche dall'Ue - ma la Manovra è molto bella' | Austria e Olanda 'preoccupate' : "Ritengo negativo che siano state fatte eccezioni per i Paesi più grandi", spiega Kurz, che si definisce "un grande difensore" dei criteri di Maastricht e indica la politica economica di Vienna come ...

Conte : "La nostra è una bella Manovra". Ma agli altri Stati europei non piace per nulla : 'La politica perseguita dal mio governo è il consolidamento fiscale - ha aggiunto il croato Andrej Plenkovic -. Lo stesso criterio deve essere applicato a tutti'. Oggi il commissario Moscovici è in ...

CONTE A BRUXELLES DIFENDE LA Manovra/ Consiglio Ue - ultime notizie : Olanda-Austria : “debito eccessivo” : MANOVRA, CONTE al Consiglio Ue per convincere l'Europa: "Oettinger? Aspetto critiche ma legge è bella". ultime notizie, bilaterali con Merkel e Macron: Governo sotto pressione(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 13:40:00 GMT)

Conte : 'Ci aspettiamo critiche dall'Ue - ma la Manovra è molto bella' - Austria e Olanda 'preoccupate' : "Ritengo negativo che siano state fatte eccezioni per i Paesi più grandi", spiega Kurz, che si definisce "un grande difensore" dei criteri di Maastricht e indica la politica economica di Vienna come ...

Bruxelles - Conte “La Manovra è bella”/ Ultime notizie - il cancellerie austriaco lo gela “Debiti pericolosi" : manovra, Conte al Consiglio Ue per convincere l'Europa: "Oettinger? Aspetto critiche ma legge è bella". Ultime notizie, bilaterali con Merkel e Macron: Governo sotto pressione(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 12:30:00 GMT)

Conte : Manovra 'molto bella'. Merkel 'favorevolmente colpita da riforme' : È articolata, è una manovra per invertire la tendenza verso cui era ormai orientata l'economia italiana. Vogliamo crescere e lo vogliamo fare nell'interesse di tutto il Paese, …, Confido in un ...

Manovra : Europa sul chi va là. Conte : è molto bella : Il premier olandese: preoccupano i conti. Il presidente dell'Eurogruppo Centeno: nostro compito è rispettare le regole -

Conte : "La Manovra è molto bella" : La manovra economica dell'Italia è 'molto bella', dichiara il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, arrivando nella sede del Consiglio Europeo per la seconda giornata del vertice dei capi di Stato ...

Manovra - l'Olanda 'preoccupata' dopo l'incontro con Conte : Prima ancora che l'Europa abbia dato il proprio parere, l'Olanda esprime "preoccupazione sui piani di bilancio per il 2019" dell'Italia. A farlo sapere è il premier olandese, Mark Rutte, dopo l'...

Manovra - Rutte a Conte : siamo preoccupati : 11.05 "Buon incontro bilaterale con Giuseppe Conte durante il Consiglio europeo. Ho espresso le preoccupazioni dell'Olanda sui piani di bilancio per il 2019". E' quanto scrive su Twitter il premier olandese, Rutte, dopo l'incontro con il premier Conte a margine dei lavori del Consiglio europeo. "Pieno sostegno alla Commissione Ue perché applichi gli obblighi comuni del Patto di stabilità", aggiunge Rutte nel messaggio.

Manovra - Conte : “E’ molto bella - Merkel è impressionata”. Ma i leader sono critici Commissione al Belgio : “Troppo deficit” : Ufficialmente non è in agenda, ma sarà uno dei temi dominanti della giornata. La Manovra messa a punto dal governo M5s-Lega aleggia tra i corridoi dell’Europa Building di Bruxelles, dove i leader del continente sono riuniti per il Consiglio Ue. “Mi rendo perfettamente conto che non è questa la Manovra che si aspettavano dalla Commissione e ci aspettiamo osservazioni critiche”, ma “ci siederemo attorno al tavolo e ...

Conte : "La Manovra è bella" : Nessun dubbio nel governo sulla manovra. "Siamo convinti di quello che abbiamo fatto", afferma, a margine dei lavori del Consiglio Europeo, a Bruxelles, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ...