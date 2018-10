Manovra | Ue?Conte | è smentito vi sia deviazione senza precedenti

Manovra - oggi lettera richiamo Ue a Tria. Conte : nessuna frattura M5S-Lega : Intanto il premier Giuseppe Conte getta acqua sul fuoco delle polemiche dopo la denuncia di Luigi Di Maio che ieri sera a Porta a Porta ha accusato una misteriosa 'manina tecnica o politica' di aver ...

Conte a Ue : l'Italia è saldissima - dialogheremo sulla Manovra : Roma, 18 ott., askanews, - 'Spiegheremo la nostra manovra' alle istituzioni europee. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Bruxelles. 'l'Italia - ha aggiunto - ...

La lettera Ue di contestazione : Manovra bocciata. I governi : Basta flessibilità all’Italia. Spread a 327 : Moscovici potrebbe consegnarla già in giornata. La principale contestazione è lo sfondamento del deficit e il mancato mantenimento degli impegni presi a giugno. Il differenziale Btp-Bund si impenna di nuovo, Borsa in netto calo: -1,89%

Manovra - oggi la lettera di richiamo della Ue | Conte : "Non sono preoccupato - replicheremo" : Il commissario agli Affari economici Pierre Moscovici consegnerà durante il vertice Ue al ministro Giovanni Tria la lettera di richiamo della Commissione sui conti pubblici italiani. Conte: "Rilievi Ue non ci spaventano, diretti a molti Stati"

Manovra - Conte : lettera Ue non solo a noi : 16.41 "Sapevamo"che la Manovra non è in linea con le aspettative della Commissione Ue. Ci aspettiamo quindi osservazioni e rilievi, siamo pronti a replicare".Così il premier Conte su Facebook a proposito della lettera Ue in arrivo."E'normale interlocuzione tra Commissione e stati membri.Note simili arriveranno anche ad altri Paesi."Non siamo preoccupati,non è una Manovra temeraria". Conte dice anche di aver spiegato la Manovra e il piano di ...

Conte : 'Ci aspettiamo critiche dall'Ue - ma la Manovra è molto bella' | Austria e Olanda 'preoccupate' : "Ritengo negativo che siano state fatte eccezioni per i Paesi più grandi", spiega Kurz, che si definisce "un grande difensore" dei criteri di Maastricht e indica la politica economica di Vienna come ...

Conte : "Ci aspettiamo critiche dall'Ue ma la Manovra non cambia" : "La manovra è molto bella". Parola del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che parla coi giornalisti appena arrivato a Bruxelles per il vertice Ue. "Mi rendo perfettamente conto che non è questa la manovra che si aspettavano dalla Commissione, è comprensibile che ci siano delle reazioni, mi aspetto delle osservazioni critiche ma discuteremo: più passa il tempo e più mi convinco che la manovra è molto bella". Conte ha aggiunto che vedrà il ...

Conte all'Ue : "Non ci sono margini per cambiare la Manovra" : E' una manovra per invertire la tendenza verso cui era ormai orientata l'economia italiana. Vogliamo crescere". Stando a quanto riferito da fonti di Palazzo Chigi l'incontro con Merkel e' durato ...