Manovra | Tria | non mette in pericolo tenuta dei conti pubblici

Tria : "Nella Manovra nessun taglio per la Rai. Nel 2018 - atteso bilancio in pareggio" : 'Il costo della fornitura del servizio pubblico è passato da poco più di 2,3 miliardi nel 2012 a 2,1 miliardi nel 2016'. Lo ha detto Giovanni Tria , Ministro dell'Economia in audizione davanti alla

Tria : "Nella Manovra nessun taglio per la Rai. Nel 2018 - atteso bilancio in pareggio" : Il costo della fornitura del servizio pubblico è passato da poco più di 2,3 miliardi nel 2012 a 2,1 miliardi nel 2016 ". Lo ha detto Giovanni Tria , Ministro dell'Economia in audizione davanti alla Commissione di Vigilanza Rai. "Negli ultimi anni si è manifestata chiaramente una tendenza alla riduzione senza che si sia arrecato particolare pregiudizio alla ...

Rai - Tria : no tagli in Manovra - in 2018 atteso bilancio in pareggio : Roma, 16 ott., askanews, - Per la Rai nella manovra "il bilancio rimane essenzialmente invariato. Non ci sono tagli" né "aggiunte" di risorse "specifiche". Lo ha riferito il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione davanti alla commissione di Vigilanza."Per quanto riguarda l'extragettito per quanto mi risulta in tema di canone, con le maggiori risorse derivanti dal canone ...