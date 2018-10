Manovra | Tria | Da scelte di Governo nessun rischio per i conti pubblici

Manovra . Bonomi : si cerca dividendo elettorale - non di crescita. Tria : non mettiamo a rischio conti : "Il nostro obiettivo e raggiungere almeno l'1,5% nel 2019 e l'1,6% nel 2020" incalza il ministro dell'Economia. Stasera ricorda ancora "incontrerò Moscovici" a Roma, con le autorità dell'Ue "apriremo ...

Manovra - Tria : "Con Ue ci sarà dialogo" : 12.37 Con le autorità dell'Ue apriremo "un dialogo costruttivo. Questa sera incontrerò a Roma Moscovici".Lo ha detto il ministro dell'Economia ad Assolombarda. "La posizione dell'Italia è centrale in Europa", ha precisato Tria. "La strategia espansiva non è temeraria. Le nostre scelte non mettono a rischio i conti pubblici". Sulla Manovra "sono convinto della stabilità del nostro impianto". "Una crescita troppo bassa non potrebbe farci uscire ...