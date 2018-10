Manovra | Pizzarotti | “La ‘manina’ denunciata da Di Maio? Assurdo e paradossale Ricordo

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 ottobre 2018) “La vicenda della ‘manina’da Disul dl fiscale? E’ tra l’e il. Io penso che non sia istituzionalmente possibile, non siamo a scuola“. E’ il commento del sindaco di Parma, Federico, ospite de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus), sulla denuncia pronunciata ieri sera dal vicepresidente del Consiglio, Luigi Di, a “Porta a porta”. E aggiunge: “C’è anche questa cosa per cui Di‘casualmente’ aveva già la serata prenotata da Vespa, il quale, tra l’altro, era il nemico numero uno fino a ieri. Ora invece, tra Toninelli e altri, si fanno con Vespa grandi serate. Non posso dire che Diabbia detto apposta quelle cose. Secondo me, si è perso un pezzo.che si perdeva le mail, i messaggi, un po’ di tutto. Si sa, la ...