ilfattoquotidiano

: Un nuovo post (Manovra, opposizioni vs governo: “Avete votato il più grande condono fiscale della storia e poi grid… - Noovyis : Un nuovo post (Manovra, opposizioni vs governo: “Avete votato il più grande condono fiscale della storia e poi grid… - TutteLeNotizie : Manovra, opposizioni vs governo: “Avete votato il più grande condono fiscale della storia e… -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) “Di Maio dice che hasenza saperlo il piùimmorale. Che valore hanno le sue parole se Salvini dichiara che questaè stata approvata all’unanimità? Prendendo in giro gli italiani: gridate ‘onestà’ nelle piazze e poi piegate la testa. Parlatene coi vostri elettori, non con la Procura”. A dirlo, in un accesso dibattito alla Camera sulle dichiarazioni di Luigi Di Maio, secondo il quale il testo approvato dal Cdm sarebbe invotabile per via di alcune manipolazioni alla bozza, è il deputato del Pd, Emanuele Fiano. “Questo è ildello sfascio, altro che cambiamento” ha aggiunto Bruno Tabacci, di +Europa. Le(tra cui anche Forza Italia e Liberi e Uguali) hanno chiesto che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che in queste ore ha smentito una frattura tra i due partiti di ...