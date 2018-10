Manovra | Moscovici | “Deficit al 2 | 4% desta preoccupazione all’Europa | ma non siamo contro

Manovra - i 3 gravi rilievi a Italia nella lettera di Moscovici : Roma, 18 ott., askanews, - E' giunto a Roma con 'tre domande' da rivolgere al ministro dell'Economia Giovanni Tria sulla Manovra. Ma soprattutto il commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici ha portato una lettera di duri rilievi sul piano di Bilancio appena notificato, che ...

Ue boccia la Manovra - Moscovici a Tria : 'Chi pagherà conto nuove misure?' - : Il commissario Ue dopo l'incontro con il ministro dell'Economia: "Deficit preoccupa commissione e Stati membri". Ma precisa: "Italia non discriminata". Il titolare del Mef punta sul dialogo con Bruxelles. Conte dopo la lettera dell'Ue a Roma: "Situazione ...

Manovra - Tria dopo incontro con Moscovici : “Parlamento la può modificare - ma i saldi restano invariati” : “L’iter parlamentare può migliorare la qualità dei provvedimenti che saranno presi, il governo è sempre pronto ad accogliere contributi migliorativi che non mettano, però, in discussione i saldi approvati“. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, al termine dell’incontro con il commissario dell’Unione europea, Pierre Moscovici. La lettera della Commissione europea, inviata al governo nel pomeriggio, parla di ...

Manovra - Moscovici : 'Deficit Italia preoccupa - 3 domande a Tria' : ... ha affermato il commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici, spiegando di aver posto tre domande sulla Manovra al ministro dell'Economia Giovanni Tria: su come si coprono le spese, ...

Manovra - Moscovici : non ho piano B - aspetto risposta Tria : Roma, 18 ott., askanews, - Nelle trattative sui Bilanci dei Paesi 'non voglio mai assumere il ruolo di poliziotto cattivo, non ho mai il piano B, ho solo un piano A che è restare insieme nella zona ...

Manovra - Moscovici : Ho solo piano A - aspetto risposta Tria : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Moscovici : esiste solo 'piano A' - stare con Italia in zona euro : Lo ha detto il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, durante la conferenza stampa congiunta al Tesoro con il ministro dell'Economia Giovanni Tria.

Manovra - Moscovici : "Deficit Italia preoccupa - 3 domande a Tria" : ... ha affermato il commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici, spiegando di aver posto tre domande sulla Manovra al ministro dell'Economia Giovanni Tria: su come si coprono le spese, ...

Manovra - Moscovici : non ho piano B - aspetto risposta Tria : Roma, 18 ott., askanews, - Nelle trattative sui Bilanci dei Paesi "non voglio mai assumere il ruolo di poliziotto cattivo, non ho mai il piano B, ho solo un piano A che è restare insieme nella zona ...

Manovra : Governo spaccato. E Moscovici porta la lettera dell'Ue : ... Pierre Moscovici , che incontrerà sia il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sia il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Quella del francese non è una visita di cortesia: Moscovici ...

Moscovici consegnerà oggi a Tria lettera Ue su timori legati a Manovra : Il commissario agli Affari economici e monetari, Pierre Moscovici, consegnerà oggi al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, una lettera in cui solleva i timori delle autorità europee sulla manovra italiana. Lo rende noto una fonte comunitaria.

In arrivo la lettera Ue chiede chiarimenti sulla Manovra. Moscovici ne parlerà con Tria e Mattarella : C'è posta per Roma. Mittente: Bruxelles, Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea. La lettera con la richiesta di chiarimenti sul documento programmatico di bilancio italiano verrà pubblicata oggi, apprende Huffpost a Bruxelles. Oggi: proprio nel giorno in cui il commissario agli Affari Economici Pierre Moscovici è in missione a Roma per incontrare il ministro del Tesoro Giovanni Tria, il ministro degli Esteri Enzo ...

C'è posta per Roma. In arrivo la lettera Ue chiede chiarimenti sulla Manovra. Moscovici ne parlerà con Tria e Mattarella : C'è posta per Roma. Mittente: Bruxelles, Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea. La lettera con la richiesta di chiarimenti sul documento programmatico di bilancio italiano verrà pubblicata oggi, apprende Huffpost a Bruxelles. Oggi: proprio nel giorno in cui il commissario agli Affari Economici Pierre Moscovici è in missione a Roma per incontrare il ministro del Tesoro Giovanni Tria, il ministro degli Esteri Enzo ...

Manovra - Moscovici darà a Tria lettera di richiesta chiarimenti : Roma, 18 ott., askanews, - Il commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici consegnerà, oggi a Roma, direttamente al ministro dell'Economia Giovanni Tria una lettera con richieste di chiarimenti dell'esecutivo comunitario, sul piano di Bilancio notificato dall'Italia. Lo riporta France Presse citando 'fonti europee'. A seguito ...